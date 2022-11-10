在甘迺迪機場除了搭機 現在還可享受免費護膚服務

法航與美容護膚品牌嬌韻詩(Clarins) 合作在甘迺迪機場內的貴賓室推出免費護膚服務。Shutterstock

旅客到機場 ，除了搭飛機還可以做甚麼？航空公司在機場，除了飛機起降、載客，還可以做些甚麼？這兩個問題，近日在紐約甘迺迪機場有了新的答案。

以法國航空、荷蘭皇家 航空為主的天合聯盟所推出的常客計畫空中藍翔 (Flying Blue)，針對超級精英級別(Elite Plus)的旅客提供了一項讓人意想不到的服務，與法國美容護膚品牌嬌韻詩(Clarins) 合作在甘迺迪機場內的貴賓室推出免費護膚服務，每日營業時間從下午2點到晚上10點。

美容沙龍裡除了有兩張舒適的個人美容椅之外，旅客可以從嬌韻詩護膚專家所提供的三種免費護膚方案中挑選其中一種，服務歷時20分鐘。

美容沙龍裡除了有舒適的美容椅外，可以從嬌韻詩護膚專家所提供的三種免費護膚方案中挑選其中一種。Air France提供

宣傳資料強調這項護膚服務讓任何人都可藉此「舒緩時差」、體驗「排毒時間」與「眼睛保養」，並釋放壓力，達到放鬆的效果；而這正是旅客登機前最需要的。

搭乘法航的乘客，可以透過電話事先預約，或者在法航貴賓室內的嬌韻詩接待櫃台預約。

法航貴賓室曾在2018年進行全新的設計與裝潢，搭機旅客還可以在此淋浴或是在自助餐區享受和法國餐廳同樣等級的美食。

這個護膚中心可能是紐約市 最好的護膚沙龍之一，雖然讓人有些不可置信，但它確實存在，而且就在紐約客所熟悉的甘迺迪機場內。