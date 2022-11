錫安國家公園多池步道 健腳級可列入願望清單

猶他州 有許多條健行步道 ,沿著這些步道探索,遊客可欣賞各種各樣壯觀的景色,包括瀑布、山景、洞穴,甚至還可穿越沙漠,其中Only In Your State網站極力推薦位於錫安國家公園(Zion National Park )的「多池步道」(The Many Pools Trail),在這裡可親睹許多令人驚嘆的天然水池,絕對值得列入願望清單。

多池步道是一條長2.3哩的來回步道,位於錫安國家公園東側,鄰近九號公路(Highway 9),由於大部分旅客多前往熱門的翡翠池(Emerald Pools)景點,因此這條步道相對較不擁擠。

多池步道被歸為中等挑戰性等級,在這條步道健行的遊客將在砂岩區與沙地間跋涉,地形光滑,過程可能相當費勁,沿途中的岩石也可能增加找路的挑戰,務必帶著地圖以防迷路。

步道上眾多的天然水池是旅途中的亮點,大小不一的水池散布其中。圖擷自[email protected] Adventure Life

健行途中會遇到陡峭的斜坡,抵達海拔500呎以上的地帶,若有必要記得多休息。一路上,遊客會穿越美麗的紅色岩石,壯麗的景觀盡收眼底,甚至在隧道中穿梭,還有些天然的小瀑布。

步道上眾多的天然水池是旅途中的亮點,大小不一的水池散布其中。雖然多池步道全年開放,不過觀賞水池的最佳時機是春季或大雨之後,水池在這些時間變得更大更令人印象深刻。

無論何時拜訪,這都是一條令人心動的美麗步道,不妨立刻行動,前往步道探索!地址:Zion National Park, UT, Springdale, UT 84737。