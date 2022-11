主題遊輪聚集志趣相投遊客 別有樂趣

搭乘「主題遊輪」可結識志趣相投的遊客,更添樂趣。取自Disney Cruise Line網站

搭乘遊輪繞著遼闊汪洋航行樂趣無窮,船上有各式美食 和娛樂活動;近來遊輪業者在標準行程之外添加各式主題,稱為「主題遊輪」,更添樂趣。搭乘「主題遊輪」可結識志趣相投的遊客。

以下為近期各大遊輪公司推出的主題遊輪:

1.迪士尼 遊輪(Disney Cruise Line)

猶如海上迪士尼之旅,共有五艘遊輪出航,幾乎全年都有。1 月至 3 月初的特定七晚航程中,皮克斯(Pixar)動畫裡的角色會在海上皮克斯日(Pixar Day at Sea)登場;迪士尼夢想號遊輪(Disney Dream)有海上漫威日(Marvel Day at Sea),全家人可與最喜歡的超級英雄相聚;迪士尼幻想號(Disney Fantasy)則舉辦海上星球大戰日(Star Wars Day at Sea)。每逢9、10月,迪士尼五艘遊輪都配合萬聖節融入幽靈氛圍,11 、 12 月有聖誕主題遊輪Very Merrytime Cruises 提前過聖誕。

2.皇家加勒比遊輪(Royal Caribbean)

有各式主題遊輪,包括星際迷航(Star Trek)遊輪、80 年代遊輪和摩托車遊輪等主題,各主題每年僅航行一次。

3. 名人遊輪(Celebrity Cruise Line)

全年提供不同名流主題遊輪,菁英極致號(Celebrity Solstice) 阿拉斯加遊輪有執行長主題航程,歐洲遊輪則有好萊塢斜槓女星派特洛(Gwyneth Paltrow goop)隨船;此外還有音樂主題遊輪,每艘遊輪有特定音樂流派。

4.挪威遊輪(Norwegian Cruise Line)

全年有音樂和嘉年華遊輪, KISS、The Beach Boys 和 DJ Khaled 等當紅藝人出面支持。 除了音樂,還邀集護士、百老匯愛好者和摔跤迷,以不同興趣為主題規劃航程。

5.公主郵輪(Princess Cruises)

以 80 年代為主題的遊輪從佛羅里達、加州或德州出發,充滿音樂、電影、甲板派對、裝扮之夜和其他 80 年代體驗;另有喜劇航程、並有前往墨西哥的 7 天「愛之船」(Love Boat)航程。

6. 荷美遊輪(Holland America)

美食遊輪前往美國、加拿大和加勒比海,每艘主題遊輪各鎖定不同烹飪藝術、名廚全程隨船,乘客可參加品酒會和頂級晚宴,與廚師見面。