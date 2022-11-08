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主題遊輪聚集志趣相投遊客 別有樂趣

編譯周芳苑／即時報導
搭乘「主題遊輪」可結識志趣相投的遊客，更添樂趣。取自Disney Cruise Line網站
搭乘「主題遊輪」可結識志趣相投的遊客，更添樂趣。取自Disney Cruise Line網站

搭乘遊輪繞著遼闊汪洋航行樂趣無窮，船上有各式美食和娛樂活動；近來遊輪業者在標準行程之外添加各式主題，稱為「主題遊輪」，更添樂趣。搭乘「主題遊輪」可結識志趣相投的遊客。

以下為近期各大遊輪公司推出的主題遊輪：

1.迪士尼遊輪(Disney Cruise Line)

猶如海上迪士尼之旅，共有五艘遊輪出航，幾乎全年都有。1 月至 3 月初的特定七晚航程中，皮克斯(Pixar)動畫裡的角色會在海上皮克斯日(Pixar Day at Sea)登場；迪士尼夢想號遊輪(Disney Dream)有海上漫威日(Marvel Day at Sea)，全家人可與最喜歡的超級英雄相聚；迪士尼幻想號(Disney Fantasy)則舉辦海上星球大戰日(Star Wars Day at Sea)。每逢9、10月，迪士尼五艘遊輪都配合萬聖節融入幽靈氛圍，11 、 12 月有聖誕主題遊輪Very Merrytime Cruises 提前過聖誕。

2.皇家加勒比遊輪(Royal Caribbean)

有各式主題遊輪，包括星際迷航(Star Trek)遊輪、80 年代遊輪和摩托車遊輪等主題，各主題每年僅航行一次。

3. 名人遊輪(Celebrity Cruise Line)

全年提供不同名流主題遊輪，菁英極致號(Celebrity Solstice) 阿拉斯加遊輪有執行長主題航程，歐洲遊輪則有好萊塢斜槓女星派特洛(Gwyneth Paltrow goop)隨船；此外還有音樂主題遊輪，每艘遊輪有特定音樂流派。

4.挪威遊輪(Norwegian Cruise Line)

全年有音樂和嘉年華遊輪， KISS、The Beach Boys 和 DJ Khaled 等當紅藝人出面支持。 除了音樂，還邀集護士、百老匯愛好者和摔跤迷，以不同興趣為主題規劃航程。

5.公主郵輪(Princess Cruises)

以 80 年代為主題的遊輪從佛羅里達、加州或德州出發，充滿音樂、電影、甲板派對、裝扮之夜和其他 80 年代體驗；另有喜劇航程、並有前往墨西哥的 7 天「愛之船」(Love Boat)航程。

6. 荷美遊輪(Holland America)

美食遊輪前往美國、加拿大和加勒比海，每艘主題遊輪各鎖定不同烹飪藝術、名廚全程隨船，乘客可參加品酒會和頂級晚宴，與廚師見面。

在11 、 12 月有聖誕主題遊輪Very Merrytime Cruises ...
在11 、 12 月有聖誕主題遊輪Very Merrytime Cruises 提前過聖誕。取自Disney Cruise Line網站

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