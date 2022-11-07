感恩節搭機 如何避免班機延誤惡夢重演

感恩節假期更是轉眼即至，準備出遊的人要有面對擁擠人潮、一團混亂的心理準備。Getty Images

年底假期旅遊旺季即將來到，而感恩節假期更是轉眼即至。旅遊專家提醒有出遊計畫的人，要有面對擁擠人潮、一團混亂的心理準備。

旅遊網站Hopper的首席經濟顧問哈利 ．柏格(Hayley Berg)表示，感恩節假期交通狀況預期將會十分繁忙，全美民眾迫不及待要與家人、朋友團聚，希望彌補疫情 期間那些失落的歡樂時光。

近日根據一項調查報告顯示，約有70%的美國民眾表示有旅行出遊計畫，其中一半的人說，這是疫情爆發以來他們第一次在假期間出遊。

報告中也指出，航空業者正提升後勤人力以應付國內旅客的需求，今年以來飛行成本和機位需求同時成長，目前已有2千5百萬個訂位紀錄，在假期間將從美國境內飛往各地，比疫情爆發前的2019年增加了6%。

暑假期間航班取消、起飛延誤等亂象，預料會在年底假期再次上演。美聯社

經歷了暑假期間航班取消、起飛延誤和旅遊頭痛等亂象的Hopper旅遊專家表示，年底假期應該還是老樣子。感恩節當周出門的旅客，要有心理準備，感恩節前一個周日(11月20日)將會達到最高峰，預期會有330萬人上路。而感恩節後的周日(11月27日)，人們出門旅遊要返家時，人潮預料會攀升至340萬。柏格說，大排長龍和班機延誤，都是預料中的事。

而較不擁擠的時間反而是感恩節當天，雖然有224萬人預計還在路上。

感恩節當周最繁忙的機場 在哪裡？根據調查報告，亞特蘭大 (ATL)、達拉斯-沃斯堡 (DFW) 和丹佛 (DEN) 預期是最忙碌的機場，各有上百萬人會出現在這裡，而最繁忙的時段則是在上午。

報告中提醒，如果會從上面這三個機場出發的旅客，要提早抵達機場、準備排上長長的隊伍、面對班機可能延誤、地勤作業混亂的局面。而經過暑假的夢魘，這些情形很可能在感恩節假期再次上演。

另外，從紐華克(EWR)、達拉斯-愛田(DAL)、邁阿密(MIA)機場出入的旅客，也要有班機延誤的心理準備，柏格說，這三個機場在去年感恩節和今年暑假，表現同樣讓人不敢期待。今年暑假，紐華克有33%航班被打亂，達拉斯-愛田與邁阿密各為33%和28%。

今年暑假芝加哥中途國際機場 (MDW) 和休斯頓機場 (HOU) 也有相當多的航班被打亂，出入的旅客同樣要有心理準備。

Hopper網站建議，感恩節假期要避免班機時間被打亂，最好是搭乘當天第一班飛機，必較不會受到前面班機延誤的拖累。此外，多預留一天時間，以便能順利抵達目的地。

而早點到機場就沒錯，不用擔心，不用擔心排隊等候安檢、或是能否準時到達登機門。 TravelChic World旅遊專家April Cheng表示，民眾在訂定出遊計畫時也需要考量天候因素，特別是要前往寒冷地區，冰雪都會擾亂行程。