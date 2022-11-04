旅遊放輕鬆 專家：買紀念品有原則 免得回家後悔

旅遊時很難不去買些可以保留回憶的東西，但重要的是，不用買下所有出現在你眼前的紀念品。Getty Images

度假旅遊時，多數人都喜歡享受那種輕鬆、優閒的心情，但這種放鬆的情緒，有時會導致沒有必要的花費。這裡並非要你把錢攢得緊緊的、犧牲所有愉快的體驗，只是不妨聽聽專家的建議，有助於避免浪費錢，以及返家後帶著深深的購物罪惡感和一堆俗氣的紀念品。

旅遊網站Travel + Leisure專訪了理財專家克莉絲汀．蓋兒 (Kristen Gall)，她表示，在旅遊時我們很難不去買些希望可以放在家裡、保留回憶的東西，但重要的是，不用買下所有出現在你眼前的紀念品。

蓋兒補充說，如果出國旅遊，建議只買你回家後買不到的、或是小到不會佔據旅行箱的東西。如果有計畫買些紀念品回家，就買件最特別的，勝過買一堆小飾品，回家後就再也不會想起它們。

如果曾經有過經驗、必須在通過機場安檢或海關時丟棄一些購買的商品，你就會同意蓋兒的說法：要時刻記在心裡的是，旅途購買的東西都要帶得回去，所以避免買些脆弱、體積大、沉重的物品，除非你樂意多付行李超重費。購買食物或酒時，也要注意是否會被海關攔下，食物像巧克力是最安全的，而肉類或蔬果就會被禁止帶回國。

旅遊時很容易因為心情放鬆，導致沒有必要的花費。取自pexels

加州財務顧問蓋瑞．安德芮 (Gerry Andrade) 同意蓋兒的建議，由於經常與家人出國旅遊，安德芮建議只買特別且方便運送的物品。他分享自己的經驗，有一次他10歲的兒子在羅馬的納沃納廣場 (Piazza Navona) 看上一幅他非常喜歡的畫，他買下後確定畫放在畫筒裡，並裝入行李箱內；在繼續旅遊了幾個地方後，等他們返家後卻發現畫不見了。 可見旅途中購買的東西，不管是物質或精神價值再高，都很容易在旅途中遺失。

安德芮也提供旅行時幾個省錢之道，例如使用信用卡 ，盡量少兌換當地貨幣，因為信用卡的每筆消費可以有現金回饋。他說，旅行時用信用卡消費，還可以管控不當的收費；更重要的是，省去攜帶大量現金，避免遺失或被偷。安德芮補充說，有時他們會另外帶簽帳卡，在某些國家必要時可以從提款機中取得當地貨幣，雖然有手續費，但很方便，也就值得了。而且根據紀錄，從提款機提領當地貨幣，匯率也較划算。

另居住紐約的旅遊專家瓊安．崔匹 (JoAnn Caputo Tripi) 則建議，不要在機場或旅館 購買禮物或紀念品。至於旅館，崔匹不推薦在有折扣優惠時預付全額費用或是無法退款，她表示，疫情讓大家學到保持彈性的重要，如果有必要寧可花點錢取消訂房；另外，聰明的旅客不會把錢花在房間內的迷你吧。

在餐廳用餐也是旅行時主要的消費，節儉的旅人會找當地的餐廳，而不會每餐在旅館內用餐，同時他們也會避開那些「太觀光客」的地方。崔匹建議，除非房間費用包含早餐，否則不要在旅館用早餐；一杯咖啡配上法國的可頌、義大利的甜點或葡萄牙的蛋塔，也就足夠了。

租車 有時也是旅遊中必須的，可以先比較大眾運輸的火車、巴士、計程車的價格，再決定是否租車，停車費也是考量重點，有時費用既高又很難找到停車位。如果需要租車，意味著需移動到另一個目的地，要注意是否有額外的保險費用，許多信用卡和汽車保險有包括租車服務，可以省下一些錢。

旅遊通常需要大量的走路，即使不是參加健行團也是如此，即便只在機場都需要走上幾英里路。崔匹說，有經驗的旅人都知道不能買太便宜的鞋子，它們不夠舒服，下雨也不防水，更無法走在石頭路上。行李箱也一樣，誰希望在旅途中行李箱輪子脫落，或是衣服潮濕、隨身行李都毀了？

如果你同意上面幾位專家的建議，或是已經這樣做了，你可以有自信地去旅遊，相信可以省下錢去計畫下一趟的旅行。