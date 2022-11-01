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出門旅遊前 醫生建議應做好這5項健康準備

記者顏伶如／即時報導
醫生建議出門旅遊前要帶3天至5天份量、有助於提升免疫功能的營養補充劑。Getty Images
醫生建議出門旅遊前要帶3天至5天份量、有助於提升免疫功能的營養補充劑。Getty Images

旅遊有助於增進身心健康，但搭機或長途搭車卻可能對身體造成某些影響。預防醫學(preventative medicine)與特約醫療(concierge medicine)專家克莉絲汀‧麥克奇特希(Kristin Wright McKitish)對旅遊雜誌Travel+Leisure表示，民眾每次出門旅遊之前，要為個人健康做好五項準備。

麥克奇特希指出，許多人經常忽略壓力可能對身體造成負面影響，為旅遊規畫、協調甚至打包，心理壓力可能超過預期，因此要為自己留下充裕的準備時間，才能好好享受旅行。她建議旅遊之前要為身體、心理與精神健康做好的準備包括：

一、多喝水

她說，飲用適量的水份對整體健康具有重要影響，每天喝水2公升至3公升，可以讓免疫系統保持在最佳狀態。她說，人體所有細胞、組織、器官都需要水份才能正常運作，免疫系統也一樣；水份可以幫助鼻腔、食道、肺及胃等部位的自然保護屏障，水也是淋巴液的重要成份，淋巴疫的功能是輸送可以對抗發炎的細胞。

搭機時人體特別容易脫水，她表示，飛行途中要記得補充水份，盡量避免含咖啡因或酒精的飲料，以免身體水份流失更多。

二、攜帶營養補充劑

她說，建議把3天至5天份量、有助於提升免疫功能的營養補充劑一起帶出門，特別是維他命C、維他命D、鋅、益生菌(probiotics)。

三、出發之前要有充足睡眠

麥克奇特希指出，睡眠時人體可以進行重要工作，尤其是讓免疫功能得以增強。她說，旅行期間可能接觸到某些病毒、細菌或疾病，每晚睡眠時間8小時至9小時，可以讓免疫系統維持在最佳狀態。

四、出發之前找時間運動

她表示，旅途期間可能需要大量步行，還要帶著大包小包的沉重行李，出發之前做些運動，可以幫忙減輕壓力，讓免疫系統獲得提升。

五、要真正享受安排旅行的過程

麥克奇特希指出，必須對於規畫行程真心感到開心，才能消除壓力感，並對於即將展開的旅程充滿期待。

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