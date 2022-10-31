旅遊業加入黑五促銷 每人最多省600元

旅遊網站EF Go Ahead Tours的黑五促銷活動。取自EF Go Ahead Tours網站

疫情之後旅遊人潮回流，為了吸引民眾出門旅遊，有業者也加入黑五 促銷行列，提供2023至2024年國內外旅遊行 程八折優惠。

旅遊網站EF Go Ahead Tours的黑五促銷活動即日起至11月25日止，提供每位旅客最高$600的折價優惠，可前往愛爾蘭、葡萄牙、埃及等國家，該網站表示，未來幾周將每周推出不同的黑五優惠方案。

EF Go Ahead旅遊的負責人海蒂．杜菲林格(Heidi Durflinger) 表示，他們看到市場對團體旅遊的需求，民眾對出國旅遊期待已久，尤其是特殊、深度、方便、容易到達的旅程更受歡迎；EF Go Ahead旅遊希望黑五的優惠活動可以讓民眾更容易實現旅遊的願望。

11月3日報名參加埃及尼羅河輪行程的旅客，每位可以省下$600，通常每位旅客費用是$3339，折價後只要$2739。另外國內探索大峽谷到錫安國家公園的行程，每位費用折扣前為$4239，現在只要$3639。

EF Go Ahead旅遊將在11月4日至10日公布赴西班牙、義大利 、希臘旅遊行程的優惠方案。另外，針對每周的優惠活動，EF Go Ahead也會推出12種快閃特價方案，優惠總金額將達$1000，這些活動的行程包括西班牙、葡萄牙、英國和哥斯大黎加。

EF Go Ahead旅遊目前共對七個國家、開出175個團，其中包括個人、家庭、特殊興趣等不同類型旅客，團體旅遊每團最多38人。