豪華列車洛磯山登山者號 淡季促銷優惠10月底截止

豪華觀景列車「落磯山登山者號」秋季和春季優惠即將截止。取自Rocky Mountaineer網站

選擇非旅遊旺季出門的好處很多，除了少了擁擠的人潮、花費較低、旅館 訂房容易之外，喜愛搭火車出遊的旅人有福了，豪華觀景列車「洛磯山登山者號」(Rocky Mountaineer) 在秋季或春季都會推出優惠，只是動作要快，以免向隅。

在「洛磯山登山者號」列車最新的離峰優惠促銷方案中，為鼓勵旅客在非旺季時間出遊，凡是預訂2023年行程的民眾，每2位可以享有$240元折扣，雖然這項優惠方案僅限於在4、5、10月出發者；不過也意味民眾除了可買到較低的離峰票價外，還可額外省下一筆錢。

不論是參加兩天的旅程橫越美國西南部，或是多天的旅程穿過蜿蜒的加拿大 洛磯山脈，選擇在早春與晚秋非旺季時出遊，可以得到特別的優惠。

在四、五月，旅客可以親睹大自然美景在經過一整個冬天後逐漸甦醒，遠處山頭上還殘留著未融的積雪，花兒剛綻放新芽，動物們也開始活躍起來。而在10月時出遊，搭乘「洛磯山登山者號」列車，欣賞大地換上了新裝，樹葉從鮮紅到金黃，陶醉在秋日美景中。

「洛磯山登山者號」有「陸地上的遊輪」之稱，火車公司強調，不管旅客選擇哪一種行程或時間，列車的服務與餐食都保持著同樣高的水準。

這項淡季促銷方案適用於金楓葉級 (GoldLeaf) 或銀楓葉級 (SilverLeaf) 客艙，但有興趣的民眾動作要快，因為該優惠方案只剩最後4天，到10月31日截止。各旅行社或「洛磯山登山者號」網站都可購票，網址

https://www.rockymountaineer.com/peaks-off-peak-promotion#