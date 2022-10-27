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國家公園免費入園日 把握11/11最後機會

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
每年都有5天是民眾可以免費進入園家公園的日子，今年最後一個免費入園的機會是11月11日。取自pexels
每年都有5天是民眾可以免費進入園家公園的日子，今年最後一個免費入園的機會是11月11日。取自pexels

全美共有63座國家公園，對於國家公園的創立，美國人自詡是貢獻給世界的「最佳創意」。國家公園也是美國重要的自然寶藏，每天都吸引著來自國內及世界各地的遊客。每年都有5天是民眾可以免費進入園家公園的日子，今年最後一個免費入園的機會在11月11日(星期五) 退伍軍人日，喜歡親近山林的民眾千萬不要錯過了。

2022年5天的國家公園免門票日為1月17日馬丁.路德金紀念日、4月16日國家公園周的第一天、8月4日《美國戶外活動法案》周年紀念日、9月24日全國公共土地日，以及11月11日的退伍軍人日。管理局表示，免門票日的目的在鼓勵民眾遊覽國家公園，「每個州至少有一個國家公園，可以讓身體、思想和精神煥然一新。」但民眾在入園時，要注意戴口罩的要求，無論是否接種過新冠疫苗。

2020年約有2.37億人造訪了國家公園，2021年由於疫情因素，人們在經過長期的隔離與限制後渴望出外旅遊，因此遊客人數激增。以黃石公園為例，去年7月是該園歷史上最繁忙的月份。

為了避免過度擁擠，國家公園採取了各項防範措施。例如，阿卡迪亞國家公園限制前往山頂觀賞日出、日落的人數，猶他州的拱門國家公園也以定時憑票入場方式，防範「過度旅遊」。

要注意的是，免費優惠只是免除入園費，各種設施、露營與導覽等費用並不包括在內，建議行前查看國家公園的網站，以瞭解運營狀況。

疫情 黃石公園 猶他州

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