新英格蘭鐵路賞秋葉之旅 把握最後機會

新英格蘭地區賞秋葉的火車路線不少，可把握最後機會前往探尋。取自pexels

每年秋季葉子轉紅、轉金黃期間，遊客紛紛踏上欣賞秋葉的旅程，除了自己開車、搭巴士，這一次不妨考慮搭上火車，將鐵道沿路的美景盡收眼底，以下是NewEngland.com網站的推薦清單，可前往幾條新英格蘭 地區最棒的賞秋葉火車路線探尋，但目前新罕布夏州 、緬因州已過峰期，想要賞秋葉民眾不妨把握麻州、康乃狄克州、羅德島州的最後機會！

康乃狄克州

康乃狄克電車博物館 The Connecticut Trolley Museum |東溫莎East Windsor

有幾個適合兒童的秋葉火車之旅，康乃狄克電車博物館就是其中之一。搭上短程的復古電車穿越美麗的鄉村，沿途列車會停靠博物館的南瓜園，遊客可領取免費的南瓜。

羅德島州

纽波特&納拉甘西特灣鐵路Newport and Narragansett Bay Railroad |纽波特Newport

加入這條鐵路的其中一個主題旅遊「秋季小酒館短程旅行」(The Autumn Bistro Excursion)，三小時的車程沿著色彩繽紛的海岸，一邊細品季節性午餐，來場高雅的旅程。

麻州

鱈魚角鐵路Cape Cod Railroad |海恩尼斯Hyannis

鱈魚角鐵路雖然沒有專門的賞秋葉行程，但10月當地舉辦各式活動，包括「十月節」(Oktoberfest)、「葡萄酒美景品酒會」(Vines & Views Wine Tasting)，讓遊客沉浸於鱈魚角田園風光的同時享有奢華體驗。

新罕布夏州

華盛頓山齒軌鐵路Mount Washington Cog Railway|馬什菲爾德站Marshfield Station

新英格蘭地區最棒的賞秋葉鐵道路線之一，跟著列車從東北區的最高峰觀賞大自然的秋季賞賜。

拉菲耶特咖啡館晚餐火車Cafe Lafayette Dinner Train |北伍德斯托克North Woodstock

想優雅地觀賞新英格蘭的秋葉嗎？那麼拉菲耶特咖啡館晚餐火車會是您的好選擇！兩小時的火車之旅，旅客可以在晚餐火車上一邊悠閒地品嚐五道菜餐點，一邊欣賞新英格蘭中心的美景。

緬因州

貝爾法斯特&穆斯黑德湖鐵路Belfast & Moosehead Lake Railroad |貝爾法斯特Belfast

這條鐵路提供多種賞秋葉方案，除了典型的賞秋葉列車，還有「蘋果酒&甜甜圈列車」(Cider & Donuts Train Ride)帶你欣賞瓦多郡(Waldo County)的自然風光；或者搭乘「南瓜快車」(Pumpkin Express)享受沿途美景。喜歡古早氛圍的遊客還能搭乘「復古鐵路軌道車」(Antique Railroad Railcar)，體驗過去鐵路工人乘坐軌道車維護鐵路的感覺。