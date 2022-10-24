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全美最佳賞秋自行車道 賞景順便練腳力

記者胡玉立／即時報導
秋天正是自行車騎士四處追尋令人驚嘆的美麗秋色時刻。Shutterstock
秋天正是自行車騎士四處追尋令人驚嘆的美麗秋色時刻。Shutterstock

記者胡玉立／綜合報導

秋天到來，正是自行車騎士四處追尋令人驚嘆的美麗秋色時刻；有些風景秀麗的自行車道需要些腳力，有些則比較輕鬆，沿途還可地方吃吃喝喝，有些車道停駐在最棒的露營地，可以好好把金、紅、黃的秋葉看個夠。

以下列舉全美最佳賞秋自行車道：

1. 肯塔基波本步道（Kentucky Bourbon Trail），肯塔基州萊星頓（Lexington）

沿著肯塔基波本步道騎行，可探索肯塔基州著名的藍草山丘，兩旁種滿金色樹木的鄉間小路，和歷史悠久的波本酒廠和純種馬場；路徑全長188哩，風景如畫。

科羅拉多州埃蒙斯山（Mt. Emmons）有著無與倫比的秋景。Getty Ima...
科羅拉多州埃蒙斯山（Mt. Emmons）有著無與倫比的秋景。Getty Images

2. 凱布勒山口（Kebler Pass） ，科羅拉多州克雷斯特布特（Crested Butte）

在丹佛西南的冬季度假小鎮克雷斯特布特，騎士可利用鎮中心到山頂的兩條自行車道，一路穿過變化不斷的樹木，欣賞白楊木在秋日陽光下閃爍黃色和紅色。腿力好的還可增加戲劇性的登山路段，自凱布勒山口的交叉口前往歐文湖（2.5英里），在那裡可欣賞到附近埃蒙斯山（Mt. Emmons）無與倫比的美景。

3. 沼澤兔步道（Swamp Rabbit Trail），南卡州格林維爾（Greenville）

這條路是藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains）山腳社區的中心；鋪砌好的沼澤兔子步道沿蘆葦河（Reedy River）在舊鐵軌延伸近20哩，吸引各年齡層和不同技能水平的自行車騎士前往一探究竟。

4. 三一步道（Trinity Trails），德州沃思堡（Fort Worth）

沃思堡Sansom公園有兩條山地自行車道，稱為「三一步道」，它們沿三一河（Trinity River）穿過城市延伸100多哩；沿途景點包括德州唯一海濱舞台Panther Island Pavilion和可享用冰鎮啤酒、現場音樂和美食的Woodshed Smokehouse。

藍嶺公路沿途都是欣賞橙、紅、黃色秋葉萬花筒的理想場域。Getty Images
藍嶺公路沿途都是欣賞橙、紅、黃色秋葉萬花筒的理想場域。Getty Images

5. 藍嶺公路（Blue Ridge Parkway），北卡州斯溫郡（Swain County）

北卡州以漫長秋季和壯觀秋葉聞名，著名的藍嶺公路是欣賞橙、紅、黃色秋葉萬花筒的理想場域；這條公路在雪蘭多國家公園（Shenandoah National Park）和大煙山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）之間綿延469哩，沿途保證可享受美景無限。

6. 利哈伊峽谷步道（Lehigh Gorge Trail），賓州吉姆索普（Jim Thorpe）

騎士可在利哈伊峽谷州立公園沿著利哈伊河在利哈伊峽谷步道騎行；充滿活力的綠蔭小徑一路從北端的沃爾特大壩（Francis E. Walter Dam）延伸到南端古樸小鎮吉姆·索普；峽谷風光及大小瀑布風情，美得驚人。

步道 德州 肯塔基州

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