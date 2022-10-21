美鐵砸2800萬元升級長途列車車廂 餐車菜單也更新

美鐵去年宣布投入2800萬元對長途列車的車廂進行升級改造的計畫，增強長途旅客的乘車體驗。取自Amtrak

美鐵公司(Amtrak)近來經常受到關注，尤其是在為賞秋之旅的旅客提供優惠折扣票價方面，此外美鐵改善服務和車廂的升級改造也使旅客受益。

美鐵去年宣布2800萬元對長途列車的車廂進行升級改造的計畫，主要是為了增強長途旅客的乘車體驗，要在三年內完成。旅遊網站The Points Guy報導說，美鐵的長途列車上月開始增添了許多設施，將增進旅客的舒適感。

長途列車的餐車是去年8月做出改進，餐車的菜單增加了更多優質新鮮食物，包括熱餐、小吃、素食和非酒精類飲料。取自Amtrak

美鐵所有長途列車的車廂都更新了內部設備與裝潢，包括新坐墊、新靠背、新地毯、新LED照明、新桌和新窗簾。臥鋪車廂的床上用品、枕頭、毛巾和床單也都煥然一新，還增加了洗浴液、洗髮液、護髮膏和沐浴液。

美鐵計畫在三年內對450多部車廂進行升級改造，以使1980和1990年代投入使用的車廂達到現代化的水平。長途列車的餐車是去年8月做出改進，餐車的菜單增加了更多優質新鮮食物，包括熱餐、小吃、素食和非酒精類飲料。

長途列車的車廂都更新了內部設備與裝潢，包括新坐墊、新靠背、新地毯、新LED照明、新桌和新窗簾。取自Amtrak

美鐵副總裁兼營運長哈里斯(Roger Harris)說：「美鐵為全國服務的運營線路歷史悠久，我們的更新改造計畫將標誌一個新時代的來臨，為普通車廂和包廂的旅客增加更舒適的乘車體驗。此次美鐵加大對長途列車的投資 ，將奠定我們未來數十年服務的基礎。對長途列車的車廂進行升級改造，只是美鐵增進旅客體驗的方式之一。」