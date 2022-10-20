搭火車前往「世界極光之都」 沿途飽覽阿拉斯加雪景

阿拉斯加州是公認的觀看北極光的最佳地點之一，該州第二大城市費爾班克斯更有「世界極光之都」之稱。取自pexels

阿拉斯加州 是公認的觀看北極光的最佳地點之一，該州第二大城市費爾班克斯(Fairbanks)更有「世界極光之都」的美稱。每年的9月到次年的3月，是在阿拉斯加欣賞極光的最佳月份，吸引世界各地的旅客蜂擁前往。

由於冬季的阿拉斯加路況不適合長時間自駕 ，最好選擇搭飛機或火車，而火車雖然乘車時間長，但風景優美，另有一番特殊體驗。全長470英里、南起西沃德(Seward)北至費爾班克斯的阿拉斯加鐵路 (Alaska Railroad)，每年都被各大旅遊權威指南 (如國家地理雜誌、孤獨星球) 選為冬季旅遊必遊清單 (Must do list) 之一。

阿拉斯加鐵路共有5條路線，其中極光冬季列車 (Aurora Winter Train) 在每年9月下旬至5月初運營，很適合前往費爾班克斯欣賞極光和沿途壯闊的高山雪景。全線有3個停靠站，火車時間為去程8:30am從安克拉治出發，8:00pm 到達費爾班克斯，回程8:30am從費爾班克斯出發，8:15pm到達安克拉治。

從安克拉治搭火車前往費爾班克斯看極光，沿途還可欣賞壯闊的高山雪景。取自Alaska Railroad網站

根據網友們分享，由於極光列車十分搶手，加上每周只有一班從安克拉治前往費爾班克斯、一班回安克拉治，熱門季節裡比機票還要難訂，最好提前1至2個月訂票。搭車時須提早一小時報到，以證件領取登車證、托運行李。車上有提供早中晚三餐，列車長會來登記用餐，也可以自己攜帶食物跟飲料上車。

極光列車不能選座位，但有網友表示，如果朋友們分開訂票，但坐同一班火車，可以先打電話向客服說明要合併訂位紀錄，這樣在領票時，座位就會是連號了。極光列車每人允許攜帶手提行李1件 (尺寸不能超過 38cm x 35cm x 15cm)、托運行李2件 (每件不能超過22.6公斤)。

阿拉斯加鐵路網站上顯示，極光列車依訂票時間有不同的票價，熱門月份 (2022年11月26日至2023年3月31日) 票價單程為成人$234，2-11歲及65歲以上$117，來回成人$452，2-11歲及65歲以上$226。購票網址https://www.alaskarailroad.com。