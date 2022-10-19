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入秋賞葉去 追蹤紐約樹葉變色有新工具

編譯柯立偉／即時報導
紐約市公園局秋葉追蹤器，取自推特
紐約市公園局秋葉追蹤器，取自推特

時序入秋，紐約的各種樹木也將變色，秋季正是賞葉的好季節；除了州政府的「我愛紐約秋葉追蹤器」(I Love NY fall foliage tracker)以外，紐約市公園局(NYC Department of Parks and Recreation)也開發了一款新的秋葉追蹤軟件。

不同於州府的秋葉追蹤器用一張隨著樹木變色而變化的地圖表示最佳賞葉地點，市府公園局的追蹤器選出幾種最具代表性的秋樹，包括楓樹、楓香樹、水紫樹、銀杏、櫸樹、橡樹等，只要這些樹種一變色，就會在追蹤器上出現標記；民眾可以關注追蹤器或追蹤市府公園局的推特帳號@nycparks，隨時掌握紐約秋天最美的風景。

紐約市公園局在推特上說：「紐約秋葉追蹤器來囉！整個秋季我們會隨時更新樹葉色變的狀況，只要你最愛的樹木樹葉變色了，我們就會更新，隨時關注『http://on.nyc.gov/FallForNYC』上的訊息吧！」

紐約市公園局表示，影響樹木變色時間的因素很多，主要是看氣候狀況，包含秋季本身甚至是夏末的天氣條件都可能影響樹木變色的時間；一般來說，秋季天氣晴朗、乾燥、夜間涼的條件會讓樹葉變色得更活潑，但如果因夏秋兩季少雨而致土壤乾旱，也可能讓樹葉變色時間提早，甚至有可能沒變色就掉了。

不過今年，肯定能在像中央公園(Central Park)、波浪山莊(Wave Hill)、艾莉潭公園(Alley Pond Park)等地，看到美麗的變色樹種。

好好享受今年的秋天吧。

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紐約市 推特 中央公園

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