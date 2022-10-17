讓飛行體驗更舒適 空服員教你9個方法

搭飛機出國總是令人興奮又期待，空服員提供的九個祕訣，讓你享有更棒的飛行體驗。Getty Images

搭飛機出國總是令人興奮又期待，但打包行李、行程安排也有不少學問，旅遊情報網Travel + Leisure整理報導空服員提供的九個祕訣，讓你享有更棒的飛行體驗。

事先做功課

土耳其航空(Turkish Airlines)座艙長多依古．依倫．托西亞(Duygu Eren Tosya)建議乘客搭乘飛機前先做點研究，有助於設定期望值。瞭解不同等級客艙的差異，就能依據個人預算 挑選想要的座位。

注意行李限制

托西亞提醒，查詢機艙等級時，別忘了看看該航班托運行李、隨身行李的相關規定，以防行李超重又要多付錢。

根據目的打包行李

達美航空空服人員蒂夫西特·特菲拉(Tifsit Teferra)建議，如果要隨身攜帶行李，但又要打包像夾克等厚重的衣服，試著將這些衣服層層鋪平疊放在行李底部，較輕的物品如Ｔ恤可以試著捲起來放。另外可用收納包按功能和類別整理衣服，還能用來分隔髒衣服。

至於討厭纏人的充電線，特菲拉建議收到小尺寸的盥洗用品包內，再用魔鬼氈黏帶固定即可。

挑選適合的行李箱

達美航空空服員凱蒂·特雷本迪斯(Katie Trebendis)建議挑選耐用的行李箱，尋找有秤重計、旋轉輪、軟墊背帶(把手)等特點的行李箱，讓旅途更輕鬆；她大力推薦硬殼行李箱，有助於壓縮衣物，塞進更多物品，而不需擔心行李箱變形，不僅可以保護箱內物品，也更容易清潔。

維持體內水分充足

捷藍航空(JetBlue)航班機組人員古鐵雷斯(Jorge Gutierrez)指出，在高空飛行會使人體脫水，他分享自己的習慣，首先吃一頓健康、富含抗氧化劑的早餐，並且盡量避免糖、鹽，以免脫水；飛行期間，記得多補充水分。

皮膚保溼

除了體內水分，也別忘了保持肌膚水潤，長途飛行可能導致皮膚乾燥，可以抹上潤膚乳液、潤唇膏保濕。

下載航空應用程式

阿聯酋航空(Emirates)人員亞歷珊卓．強森(Alexandra Johnson)建議下載航空公司的應用程式，她以阿聯酋為例，其應用程式可以預訂、更改航班，還有下載數位登機證、預訂汽車 接送服務等諸多功能。

提早托運行李

如果時間、條件允許，強森建議在起飛前一晚托運行李，以節省時間。旅客可以事先向航空公司確認最早可以辦理行李托運的時間。

讓行李更醒目

最後，強森提醒讓行李容易辨認，「在長途飛行後，最不希望的就是在提領區錯過行李或拿錯行李。」如果行李顏色很常見不易辨認，可以繫上獨特的行李標籤、或彩帶幫助你更容易找到行李。