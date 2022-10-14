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大洋郵輪早鳥優惠 免費落地旅遊可省近5000元

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
大洋郵輪將在明年的航程中提供早鳥旅客免費的落地旅遊行程。Oceania Cruises提供
大洋郵輪將在明年的航程中提供早鳥旅客免費的落地旅遊行程。Oceania Cruises提供

以美味餐食和獨特航線聞名的大洋郵輪 (Oceania Cruises)，將在明年的航程中提供早鳥旅客免費的落地旅遊行程，讓旅客更能融入郵輪停泊地點的在地體驗，這項優惠預計可為每位遊客省下至少4600元的旅費。

這些免費的旅行將涵蓋非洲、亞洲、澳洲及中東等地區的15個郵輪停靠點。根據大洋郵輪提供給Travel + Leisure旅遊網站的訊息，這些優惠將僅限於在2023年1月8日預約郵輪行程的旅客。免費落地行程中，包括了世界級的知名景觀，如印度的泰姬瑪哈陵 (Taj Mahal)、柬埔寨的吳哥窟 (Angkor Wat)、澳洲的藍山 (Blue Mountains) 和祕魯的納斯卡線 (Nazca Lines) 等。

大洋郵輪的總裁兼CEO豪爾薛爾曼 (Howard Sherrman) 表示，每個落地旅程燈將深入探索當地豐富的歷史、文化、自然和建築景觀；這些郵輪所無法到達、但又不能錯過的景點，藉著這樣的安排，對旅客來說是最好的機會，何況還有可能免費。

旅客在參加明年前往南非的郵輪之旅，可以在首都開普敦(Cape Town)待三個晚上，拜訪當地知名酒莊，以及在私人的保護區親睹非洲五哥 (Big Five，指大象、獅子、豹、犀牛及非洲大水牛)。

在前往東京的某些郵輪行程，可以多停留三個晚上，參觀7世紀的淺草寺 (Sensoji Temple)、皇居 (the Imperial Palace)、從東京塔遠眺富士山。

針對美國的行程，大洋郵輪也提供最後可在舊金山停留2晚的選擇，包括走訪華埠、漁人碼頭、索薩利托 (Sausalito) 的藝術社區。這項旅程僅限2023年6月20日出發，歷時24天的Aleutian Bridgeway郵輪。

大洋郵輪曾被Travel + Leisure的讀者票選為世界最佳的中型郵輪之旅，旗下擁有7艘郵輪，強調精緻的服務，船上有品酒、烹飪等課程，以及24小時管家服務。

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