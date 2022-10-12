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秋葉看到飽 全美10條最佳賞楓公路之旅

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
哥倫比亞河峽谷蜿蜒於華盛頓州與俄勒岡州，是一條絕美公路之旅。取自Shutterstock
哥倫比亞河峽谷蜿蜒於華盛頓州與俄勒岡州，是一條絕美公路之旅。取自Shutterstock

秋天欣賞各種顏色的秋葉變化，不是新英格蘭地區的專利，全美各地都有可以一路飽覽美景的賞楓路線，例如太平洋西北地區(Pacific Northwest)、洛磯山脈(Rocky Mountains)、雪倫多亞河谷 (Shenandoah Valley)和上中西部(Upper Midwest)。

打算開車追楓的人，今年不妨改變路線，開上幾千英里路，這才是真正喜好賞楓者會做的事。以下是Time Out網站精選出全美最佳的10條賞楓公路，在10月底前快準備上路吧。

另外，備好一頂帳篷、一輛單車，沿途隨時可以停下來找個露營區休息一晚、或在單車步道上騎一小段舒活筋骨，讓賞楓之旅更加自在愜意。

1. 哥倫比亞河 / 俄勒岡州

哥倫比亞河峽谷蜿蜒於華盛頓州與俄勒岡州，是一條絕美公路之旅。沿途可以看見冷杉、白楊樹、楓樹、梣木和松樹，大片灑落的金黃，讓人駐足河岸捨不得離去。

太浩湖西南邊的落葉湖，每到秋天樹葉轉黃的時候，原本秀麗的湖光山色更讓人為之驚艷。...
太浩湖西南邊的落葉湖，每到秋天樹葉轉黃的時候，原本秀麗的湖光山色更讓人為之驚艷。取自Shutterstock

2. 太浩湖 / 加州

太浩湖西南邊的落葉湖 (Fallen Leaf Lake) 名稱來自於湖邊有一大片的白楊木，每到秋天樹葉轉黃的時候，原本秀麗的湖光山色更讓人為之驚艷。想一睹更多楓景，可以從89高速公路到Hope Valley，沿途有停車區和健行步道，可以欣賞秋天美麗的白楊木。

帕羅宛的天然圓形劇場，為秋天的黃葉打造了一個完美的背景。取自Shuttersto...
帕羅宛的天然圓形劇場，為秋天的黃葉打造了一個完美的背景。取自Shutterstock

3. 帕羅宛 / 猶他

大自然畫筆在秋天的南猶他州盡情揮灑，在開往錫達布雷克斯景觀公路(Cedar Breaks Scenic Byway) 前，可在帕羅宛 (Parowan) 停留片刻，參觀著名的天然圓形劇場，走上半英里路，便可以發現這個自然界奇觀為秋天的黃葉打造了一個完美的背景。接著前往Markagunt High Plateau景觀公路，可在Woods Ranch稍作休息，這裡有大片白楊木與松樹林，適合停下來野餐、呼吸新鮮空氣。

Enchanted Circle Scenic Byway這條令人沉醉的道路，兩...
Enchanted Circle Scenic Byway這條令人沉醉的道路，兩旁種滿黃色與橘色的白楊木。取自Shutterstock

4. 陶斯 / 新墨西哥州

位於新墨西哥州北邊的桑格雷克里斯托山脈 (Sierra de la Sangre de Cristo) 的陶斯 (Taos)，是在沙漠欣賞秋葉的另類選擇。最方便的方法是開往Enchanted Circle Scenic Byway，一條83英里長的環形道路。正如路名「Enchanted」，這條令人沉醉的道路，兩旁種滿黃色與橘色的白楊木，周圍環繞著新墨西哥州獨特的高山、峽谷、高地等地理景觀。

亞斯本成千上萬株白楊木在豔陽下迎風招展。取自Shutterstock
亞斯本成千上萬株白楊木在豔陽下迎風招展。取自Shutterstock

5. 亞斯本 / 科羅拉多州

前往亞斯本 (Aspen) 時，車子得開快一些 (安全同樣重要)，為何要這麼趕？因為這座城市的斑爛秋色特別短暫，只有9月中到10月初。但如果趕上這片「金黃櫥窗」(golden window)，豔陽下迎風招展的成千上萬株白楊木，絕對不會讓你失望。

聖胡安天際公路長236英里，雖一路得開上5至7小時，但確實是一條令人驚嘆的公路之...
聖胡安天際公路長236英里，雖一路得開上5至7小時，但確實是一條令人驚嘆的公路之旅。取自Shutterstock

6. 聖胡安天際公路 / 科羅拉多州

秋天科羅拉多州另一條令人驚嘆的公路之旅，聖胡安天際公路 (San Juan Skyway) 長236英里，雖一路得開上5至7小時，但絕對值得。這趟旅程可以經過古老的西部城鎮杜蘭戈(Durango)，這條一英里造價高達百萬美元的「百萬高速公路」(Million Dollar Highway) 連接了錫爾弗頓(Silverton)到烏雷(Ouray)、泰勒瑞(Telluride) 和終點的梅薩維德國家公園 (Mesa Verde National Park)。

密蘇里奧札克高原以大面積的湖泊而聞名。取自Shutterstock
密蘇里奧札克高原以大面積的湖泊而聞名。取自Shutterstock

7. 奧札克高原 / 阿肯色州

在穿過阿肯色州的漫長旅程之後，進入密蘇里奧札克高原 (Ozark Mountains) 的中心，這裡在夏天時以大面積的湖泊而聞名。秋天時來到這裡，靠近河岸、溫泉、峽谷與岩壁的樹林轉變為金黃色與栗色，美不勝收。

莫頓林園種植了4200種樹，可隨意選擇園內步道健行。取自Shutterstock
莫頓林園種植了4200種樹，可隨意選擇園內步道健行。取自Shutterstock

8. 萊爾 / 伊利諾州

從芝加哥出發前往萊爾(Lisle)，車程僅30分鐘，可以發現一處擁有植物園區及室外博物館的莫頓林園 (Morton Arboretum)，這裡種植了4200種樹，隨意選擇園內步道健行，在占地1700英畝的土地上盡情探索花園、濕地和其他自然空間。

前往德爾斯湖州立公園 ，可以捕獲最美秋色。取自Shutterstock
前往德爾斯湖州立公園 ，可以捕獲最美秋色。取自Shutterstock

9. 威斯康辛德爾斯 / 威斯康辛州

每年秋天，在白色冬季尚未席捲中西部前，威斯康辛德爾斯 (Wisconsin Dells) 茂盛的菩提樹、橡樹和榆樹，為大地妝點了更多顏色，早晨沿著當地河岸邊的林蔭小道而行，或前往德爾斯湖州立公園 (Devil's Lake State Park)、甚至走訪鏡湖州立公園 (Mirror Lake State Park)，可以捕獲最美秋色。

密西根的上半島擁有4百萬英畝的保護林地，是觀賞秋葉的絕佳選擇。取自Shutter...
密西根的上半島擁有4百萬英畝的保護林地，是觀賞秋葉的絕佳選擇。取自Shutterstock

10. 上半島 / 密西根州

密西根的上半島 (Upper peninsula) 鄰近美加邊境的三個大湖，擁有4百萬英畝的保護林地；換言之，這裡也是觀賞秋葉的絕佳選擇。一路可以造訪20座州立公園，公園內的白蠟木、白楊樹、山毛櫸、樺樹、楓樹、橡樹、梧桐和落葉松，盡情展現最美姿顏迎接訪客。

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