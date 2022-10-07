我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美道瓊早盤大跌400點 就業穩健無礙Fed鷹調

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

讓你睡好睡飽…「好眠旅遊」正夯 飯店搶商機

編譯王巧文 / 即時報導
好眠度假行程大受歡迎，愈來愈多旅客湧入全世界主打能睡個好覺的旅館和度假勝地。路透
好眠度假行程大受歡迎，愈來愈多旅客湧入全世界主打能睡個好覺的旅館和度假勝地。路透

人們試圖外出度假來改善睡眠的另類需求，已帶動「好眠旅遊」（sleep tourism）在近年興起。隨著新冠疫情讓更多人輾轉難眠，好眠度假行程已變得大受歡迎，愈來愈多旅客湧入全世界主打能睡個好覺的旅館和度假勝地，許多知名業者紛紛抓緊商機。

CNN報導，紐約柏悅酒店（Park Hyatt）一年前開設了Bryte恢復性睡眠套房，25坪多的房間充滿助眠設施，而瑰麗酒店集團（Rosewood Hotels & Resorts）近期推出一系列「 Alchemy of Sleep」靜修活動，旨在提升睡眠品質。

於2020年初開業的Zedwell，是倫敦第一家以安睡為主軸的飯店，主打採用創新隔音技術的客房。瑞典床墊大廠Hästens去年也在葡萄牙孔布拉市（Coimbra）開設全球首間Hästens Sleep Spa豪華酒店。

度假村也不遑多讓。頂級渡假村品牌Six Senses在旗下許多飯店提供各種完善的好眠計畫，而隸屬Rocco Forte飯店集團的倫敦豪華酒店Rocco Forte Hotel甫開始提供「Forte Winks」兩晚體驗，要讓客人安睡。

新冠疫情似乎是這股風潮竄紅的關鍵因素。Rocco Forte飯店集團高級品牌公關經理Daniela Moore表示：「睡眠是如此重要，在疫情和封鎖措施之後，我們注意到身心安康及好眠旅遊的趨勢。」

刊於「臨床睡眠醫學」國際期刊上的一項研究發現，在2500多名成人受訪者中，約40％民眾自疫情爆發以來睡眠品質下滑。

睡眠研究學者Rebecca Robbins指出，人們經常把旅行與罪惡美食、景點和旅行各種探險做連結，而這些幾乎都是犧牲睡眠為代價。如今，民眾對健康和身心安康的集體意識及優先次序已大幅翻轉。

疫情 醫學 瑞典

上一則

這8款歡樂小物 療癒生活中的每一天

下一則

賓州樂高嘉年華又來了 老的小的都開心

延伸閱讀

疫情帶動好眠旅遊 飯店搶商機

疫情帶動好眠旅遊 飯店搶商機
亞潮聯盟 支持共和黨李修頓選紐約州長

亞潮聯盟 支持共和黨李修頓選紐約州長
眾台星賀中國生日 歐陽娜娜搶第一轉發「愛你」

眾台星賀中國生日 歐陽娜娜搶第一轉發「愛你」
中國十一國慶日「眾台星表態」 歐陽娜娜搶第一

中國十一國慶日「眾台星表態」 歐陽娜娜搶第一

熱門新聞

米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。取自Shutterstock

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

2022-10-03 10:10
Trader Joe’s秋季限定商品多數都和南瓜有關。取自Shutterstock

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

2022-10-04 10:33
11至12日亞馬遜推出會員(Amazon Prime)早鳥優惠活動。路透檔案照

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

2022-10-05 10:17
帳單設定「自動繳款」(autopay)省時省事，但這種繳款模式並非所有帳單的上上策。Getty Images

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

2022-10-06 10:13
全美約有320萬名60歲以上民眾住在活動屋，為退休預做規畫時，是否要把活動屋納入選項，必須看個人狀況而定。Getty Images

大屋換小屋？活動屋成了退休規畫的選項

2022-10-02 16:30
沒有足夠的退休儲蓄，也有可能維持體面的生活水平。Getty Images

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

2022-09-29 10:50

超人氣

更多 >
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布
好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害

好市多有扒手 碰兩下錢沒了 多位華人受害
「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日