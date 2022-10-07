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萬聖節最「逼真」體驗 Airbnb邀請粉絲入住魔法屋

編譯柯立偉／即時報導
Airbnb就在麻州塞勒姆100%神複製了一棟「女巫也瘋狂2」劇中的 「巫屋」邀請粉絲入住。取自Airbnb
Airbnb就在麻州塞勒姆100%神複製了一棟「女巫也瘋狂2」劇中的 「巫屋」邀請粉絲入住。取自Airbnb

一年一度的萬聖節就要到了，「女巫也瘋狂2」(Hocus Pocus 2)也在熱映中，Airbnb就在麻州塞勒姆(Salem)100%神複製了一棟劇中的 「巫屋」邀請粉絲入住，不想錯過「毛骨悚然」萬聖節氛圍的影迷，現在開始就可以提出申請，解釋為什麼想住，就有機會能在20日晚上在此住上一天。

「女巫也瘋狂」是1993年上映的喜劇片，描述Winifred(Bette Midler飾)、Mary(Kathy Najimy飾)和Sarah(Sarah Jessica Parker飾)三位女巫姐妹在17世紀的女巫審判中被處死，最後於20世紀醒來的故事，在廣大粉絲不斷敲碗下，總算時隔30年等到原班人馬出演續集。

Airbnb的文宣中說：「我們回來了！為了慶祝我們的復活，我們邀請大家入住我們位於麻州塞勒姆的住家；這是一片施法下咒的土地，想體驗神祕氣氛的人可以來探索這個令人毛骨悚然的地方。」

巫屋內除了有天花板吊下來的大鍋子外，還有琳瑯滿目的魔藥罐，及第一集中出現過的咒語...
巫屋內除了有天花板吊下來的大鍋子外，還有琳瑯滿目的魔藥罐，及第一集中出現過的咒語書。取自Airbnb

據悉，Airbnb將這座小屋布置得十分逼真，除了由天花板吊下來的大鍋子外，還有琳瑯滿目的魔藥罐，及第一集電影中出現過的咒語書；獲Airbnb邀請入住的旅客可以免費停車，也有WiFi服務讓你繼續跟「人間」保持聯繫，同時還有一份當地巫術之旅的推薦清單，最重要的是還能免費觀賞「女巫也瘋狂2」的特別放映。

除了塞勒姆外，喬治亞州菲耶特維爾(Fayetteville)一幢占地1846平方呎的房子，正在改裝成2012年電影「顛倒世界」(Upside Down)中的場景，其中一小部分也正在拍攝其他電影；屋主希望這棟房子的恐怖可以成為吸引觀光客的賣點並在Airbnb上出租，預計萬聖節前就能為客人們準備好帶來驚悚的萬聖節體驗；對於超自然主義主題電影的影迷而言，今年萬聖節的這些鬼屋體驗，絕對是個比Trick or Treat更值得期待的活動。

萬聖節 電影 麻州

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