萬聖節前夕 到波士頓附近的女巫城「搞鬼」去

每年萬聖節前夕正是「女巫城」塞林(Salem)的觀光旺季。Shutterstock

10月是前往麻塞諸塞州「女巫城」塞林(Salem)的季節，這個位於波士頓北方約15英里的小鎮，因1692年一場備受爭議的女巫審判而聞名，當時鎮上1500人中，有150人被誤認為是女巫而遭吊死。每年萬聖節 前夕正是女巫城的觀光 旺季，遊客湧入塞林女巫博物館(Salem Witch Museum)、購買相關商品、參觀知名的鬼屋 (例如the House of Seven Gables)。

這個年度的節慶活動名為「Haunted Happenings」，今年邁入第40屆，每年10月約有50萬遊客前來參加這個包括遊行 、徒步導覽、各式派對的「搞鬼」活動，以及5公里賽跑和以萬聖節為主題的Devil’s Chase路跑；可以想見屆時小鎮壅塞的程度，足以讓當地居民歇斯底里。

面對後疫情時代即將引爆的觀光熱潮，塞林鎮呼籲民眾不要開車進入市區，並建議改搭渡輪或火車。如果非得開車，可以停在外圍三個免費的停車場，再搭接免費駁車進城參加活動。當地居民要停在市區，必須事先上網登記，繳付每天60元的停車費；一旦違規停車 (尤其是10月6日大遊行當天)，車子將會被拖吊。

如果想找個理由避開人潮，其實塞林並不是女巫事件的起始地點，附近的丹弗斯 (Danvers) 才是，女巫事件是從這裡延燒到塞林的部分地區。這兩個地方當時都是牧師賽謬爾．帕里斯 (Samuel Parris) 的教區，佈道的教堂現在也成了歷史地標。

置身充滿喧鬧的女巫城和擠在一群觀光客之中的時候，不妨回顧歷史，或是找本霍桑 (Nathaniel Hawthorne) 的小說「紅字」(The Scarlet Letter: A Romance) 來閱讀；當年的女巫審判風潮在整個新英格蘭地區如野火燎原，康乃狄克州、佛蒙特州、新罕布夏州、緬因州 (除羅德島州以外)，都不乏類似案例。霍桑的雕像與他在海關工作過的大樓，也是塞林另一觀光景點。

最後提醒，前往塞林時記得在臉上畫上濃濃的黑眼線，穿上一身黑衣、戴上女巫帽，這才是最經典的萬聖節裝扮。