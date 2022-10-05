機會難得…10多個州本周末可能看到北極光

通常不會出現北極光的州如華盛頓、蒙大拿、南北達科他兩州、明尼蘇達和威斯康辛州以及東北部地區，本周末都可能看到壯麗的北極光。Shutterstock

大自然本周將展現出巨大能量的美妙魅力一面，在通常不會出現北極光的州如華盛頓、蒙大拿、南北達科他兩州、明尼蘇達和威斯康辛州以及東北部地區，周末都可能看到壯麗的北極光，甚至更南的州或許也能幸運地看到。

科學家是利用Kp指數 (「行星指數」之意)來判斷北極光可能出現地區的機率，最低的0意味著不可能出現，最高的9意味著肯定會出現。阿拉斯加大學費爾班克斯(Fairbanks)地球物理研究所的科學家給本周出現北極光的打分為6，表明出現的機率較高。該研究所為9月30至10月3日出現機率的打分是5。

阿拉斯加居民知道他們總能看到北極光，但平常看不到北極光的州本周末可能有機會看到，包括俄勒岡、愛達荷、懷俄明、內布拉斯加、愛阿華、伊利諾、印第安納、俄亥俄、賓州 以及所有東北部地區各州。但上述州的民眾應當控制住激動的情緒，因為北極光很可能是在更北的州出現，如華盛頓、蒙大拿、南北達科他兩州、明尼蘇達、威斯康辛、密西根和緬因州 。

而且，並非所有人都認為判斷北極光出現機率的Kp指數可靠。

如果人們失去豐富的想像力，可能會認為現實生活中的色彩不如照片那般鮮豔。北極光究竟是粉紅色與綠色的怪異交織組合，像是掛在天空的水彩畫，還是五彩斑斕的灰色？無論如何，它們都是天空中的美麗圖畫。