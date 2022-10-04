呼吸不一樣的空氣 6條值得一遊的東岸濱海公路

波士頓到阿卡迪亞國家公園，沿著1號公路欣賞新英格蘭風情城鎮，圖為卡姆登(Camden)的知名燈塔景點。取自pexels

美國的東岸沿線可為風情萬種，不論是歷史景點、風景名勝還是垂涎美食，總是能讓不同的遊人找到不同的可喜之處；旅遊刊物Travel + Leisure就整理出六條值得一遊的東岸濱海路線。

第一條是波士頓到阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)的道路；先從波士頓引人入勝的眾多博物館、公園及奶油派開始，沿著1號公路欣賞新英格蘭風情城鎮，中間可以停留波特 蘭，還有下一站的亮點：緬因州的龍蝦。

第二條是紐約到羅德島州紐波特(Newport)的道路；的確，紐約本身就是一座景點不可勝數的城市，卻難有紐波特的放鬆靜謐；這兩座城市以1號公路串聯起來，建議沿途不妨偶爾繞個遠路，讓旅程更靠近海岸些，可饗美麗海景。

第三條是紐約到華府 的道路；在接上95號州際公路前，不妨以78號州際公路上映入眼簾的曼哈頓島及自由女神像作別紐約；而在徜徉於華府雄偉的廣場及讓人雙腿發痠的博物館之前，這條公路的中繼點包括費城、德拉瓦州，以及巴爾的摩。

第四條是從華府到北卡羅來納州 納格斯黑德(Nags Head)，這是一條較為曲折的行經路線，依序為：395號洲際公路、95號州際公路、3號維吉尼亞州公路、17號公路、64號洲際公路、168號維州公路、158號公路，方才抵達納格斯黑德。

雖然這趟車程需要五個半小時以上，但是蜿蜒的道路橫跨多個河谷，沿岸的海產，在位於狹長沙洲上的納格斯黑德享受海灘活動，必然能值回票價。

第五條是北卡羅來納州威明頓(Wilmington)到喬治亞州沙凡納(Savannah)，這兩座濱海城鎮以17號公路串聯，這是美國歷史悠久、步調清閒的海岸，小鎮古色古香、海鮮令人垂涎三尺，中點有著名的南卡羅來納州麥特爾海灘(Myrtle Beach)，雖然車程約六小時，但就算是慢遊三天亦不會讓人嫌膩。

第六條是從沙凡納到佛州奧蘭多，從清閒的沙凡納，到同時坐擁迪士尼及環球兩座樂園的熱鬧奧蘭多，大體上由95號洲際公路串聯的中間，眾多海島散佈在沿岸，任君選擇所愛，美國最古老的城市、佛州聖奧古斯丁(St. Augustine)亦不容錯過。