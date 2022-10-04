我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指早盤大漲逾700點 收復3萬點大關

傳拜登私下向民權領袖表態 將於2024年尋求連任

呼吸不一樣的空氣 6條值得一遊的東岸濱海公路

編譯洪毅／綜合報導
波士頓到阿卡迪亞國家公園，沿著1號公路欣賞新英格蘭風情城鎮，圖為卡姆登(Camden)的知名燈塔景點。取自pexels
波士頓到阿卡迪亞國家公園，沿著1號公路欣賞新英格蘭風情城鎮，圖為卡姆登(Camden)的知名燈塔景點。取自pexels

美國的東岸沿線可為風情萬種，不論是歷史景點、風景名勝還是垂涎美食，總是能讓不同的遊人找到不同的可喜之處；旅遊刊物Travel + Leisure就整理出六條值得一遊的東岸濱海路線。

第一條是波士頓到阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)的道路；先從波士頓引人入勝的眾多博物館、公園及奶油派開始，沿著1號公路欣賞新英格蘭風情城鎮，中間可以停留波特蘭，還有下一站的亮點：緬因州的龍蝦。

第二條是紐約到羅德島州紐波特(Newport)的道路；的確，紐約本身就是一座景點不可勝數的城市，卻難有紐波特的放鬆靜謐；這兩座城市以1號公路串聯起來，建議沿途不妨偶爾繞個遠路，讓旅程更靠近海岸些，可饗美麗海景。

第三條是紐約到華府的道路；在接上95號州際公路前，不妨以78號州際公路上映入眼簾的曼哈頓島及自由女神像作別紐約；而在徜徉於華府雄偉的廣場及讓人雙腿發痠的博物館之前，這條公路的中繼點包括費城、德拉瓦州，以及巴爾的摩。

第四條是從華府到北卡羅來納州納格斯黑德(Nags Head)，這是一條較為曲折的行經路線，依序為：395號洲際公路、95號州際公路、3號維吉尼亞州公路、17號公路、64號洲際公路、168號維州公路、158號公路，方才抵達納格斯黑德。

雖然這趟車程需要五個半小時以上，但是蜿蜒的道路橫跨多個河谷，沿岸的海產，在位於狹長沙洲上的納格斯黑德享受海灘活動，必然能值回票價。

第五條是北卡羅來納州威明頓(Wilmington)到喬治亞州沙凡納(Savannah)，這兩座濱海城鎮以17號公路串聯，這是美國歷史悠久、步調清閒的海岸，小鎮古色古香、海鮮令人垂涎三尺，中點有著名的南卡羅來納州麥特爾海灘(Myrtle Beach)，雖然車程約六小時，但就算是慢遊三天亦不會讓人嫌膩。

第六條是從沙凡納到佛州奧蘭多，從清閒的沙凡納，到同時坐擁迪士尼及環球兩座樂園的熱鬧奧蘭多，大體上由95號洲際公路串聯的中間，眾多海島散佈在沿岸，任君選擇所愛，美國最古老的城市、佛州聖奧古斯丁(St. Augustine)亦不容錯過。

北卡羅來納州 波特 華府

上一則

千顆南瓜將佔領紐約總督島 免費隨你搬回家

延伸閱讀

全美首創 紐約將廢棄報刊亭改造外賣郎休息站

全美首創 紐約將廢棄報刊亭改造外賣郎休息站
洪水危險區設收容所 無證客帳篷淹水 紐約市府挨轟

洪水危險區設收容所 無證客帳篷淹水 紐約市府挨轟
州檢察長選舉 紐約警察大會 棄詹樂霞支持亨利

州檢察長選舉 紐約警察大會 棄詹樂霞支持亨利
才送往他州 佛州迎回無證客 時薪15元清理颶風災區

才送往他州 佛州迎回無證客 時薪15元清理颶風災區

熱門新聞

專營東北地區的Wegmans，以超貼心的顧客服務以及有趣的裝飾風格，讓消費者印象深刻。Getty Images

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

2022-09-26 10:18
周四9月29是全美咖啡日，快看看住家或辦公室附近那些咖啡店將推出優惠活動。取自Dunkin' Donuts網站

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

2022-09-27 10:04
最新研究顯示，認知能力開始退化的年長者每天吃藍莓，有助恢復腦部健康。取自pexels

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

2022-09-28 09:35
米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。取自Shutterstock

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

2022-10-03 10:10
沒有足夠的退休儲蓄，也有可能維持體面的生活水平。Getty Images

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

2022-09-29 10:50
隨著人生階段不同，投資風險容忍程度也應隨之調整。Getty Images

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

2022-09-26 10:14

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案

好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光
接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆