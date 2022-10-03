這款護頸枕頭 大大提升了長途飛行睡眠品質

想要在長途飛行時入睡，絕不是一件容易的事。取自品牌官網

很多人都知道，想要在長途飛行時入睡，絕不是一件容易的事。即使有許多方法可以幫助你在飛機上睡得比較好，但總是有許多因素讓你無法真正進入夢鄉，例如鄰座的打鼾聲、讓人凍得發抖的冷氣、座艙的燈光等，尤其是坐在走道或中間的位子，更是想要睡覺也無處可倚靠。

美國女子排球運動員 寇特妮·湯普森(Courtney Thompson)表示，市面上有各式各樣的飛機枕，但通常都無法支撐頭部，她在試過各種產品後，在最近一次前往墨西哥 的旅行時決定嘗試使用Ostrichpillow Go的護頸枕頭。

Ostrichpillow Go護頸枕頭外型看起來像個繭，比起其他產品顯得更時尚些。取自品牌官網

寇特妮說，在搭上飛機後，她驚喜地發現Ostrichpillow Go護頸枕頭質感較先前使用過的更光滑，波浪般的外型讓她的頭部獲得更多支撐。在不期待能很快睡著的情況下，寇特妮說她竟然打了個盹。

寇特妮以親身體驗大讚Ostrichpillow Go的這款護頸枕頭的設計，連她的下巴也有很好的支撐，加上有兩年的保固期，她說「這60元的投資 絕對值得」。

Ostrichpillow Go護頸枕頭外型看起來像個繭，比起其他產品線條圓順、也顯得更時尚些，自2012年推出以來，奇特的造型引起許多消費者討論。同系列產品還有戴在頭上、像個大眼罩的多功能枕頭(Light Versatile Pillow)，很適合短程通勤時幫助你小睡片刻。