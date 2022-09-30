到華盛頓州搭復古蒸汽火車賞楓 今年只有這4天

北西部鐵道博物館規劃的懷舊蒸汽火車賞楓之旅。取自臉書@Northwest Railway Museum

得天獨厚的地理環境與氣候，讓多數華盛頓州 居民都為秋天而癡迷，從空氣中開始感受到秋天氣息，到飄落在地上的秋葉，整個華盛頓州充滿醉人的色彩、宜人的天氣和季節性活動。

你可以駕車一路賞景，華盛頓州的楓葉每年都不會讓人失望。但也可以換個方式改搭火車出遊，而沒有一個地方比得上斯諾誇爾米山谷 (Snoqualmie Valley) 了。

北西部鐵道博物館 (Northwest Railway Museum) 成立於1957年，目前是華盛頓州最大、最包羅萬象的鐵道博物館。博物館位於斯諾誇爾米倉庫舊址，這裡曾是旅客候車室和寄物處。但即使這條古老的鐵道不再營運，民眾依然可以在這裡找到搭火車的樂趣。

賞楓之旅將穿越以秋日美景著稱的上斯諾誇爾米山谷。取自臉書@Northwest Railway Museum

近幾年，博物館規劃了許多不同主題的的路線，包括秋天的懷舊蒸汽火車之旅。每年在10月、11月初遊客可以搭上蒸汽觀光 列車，觀賞秋葉不同的顏色變化，今年時間安排在10月1、2日以及11月5、6日。

這趟賞楓之旅將穿越以秋日美景著稱的上斯諾誇爾米山谷、5.5英里長的原始的西雅圖湖岸邊，以及修建於1889年的東部鐵路。整個行程歷時90分鐘，可以選擇不同的乘車時段。

蒸汽火車賞楓之旅因為頗受歡迎，每年車票都提早賣完，博物館提醒有興趣的民眾要預先購票，以免撲空。

北西部鐵道博物館地址: Northwest Railway Museum, 38625 SE King St, Snoqualmie, WA 98065。更多訊息詳見https://www.trainmuseum.org。