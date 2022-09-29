搭山林小火車賞楓兼懷舊 別有樂趣

迷人小火車蜿蜒林間，秋季乘坐可盡情賞楓，又可享受懷舊之情。取自臉書@Adirondack Scenic Railroad

紐約除了有四通八達的火車交通系統，風景優美的僻靜角落更有迷人小火車蜿蜒林間，秋季乘坐可盡情賞楓，又可享受懷舊之情。

選擇一：阿迪隆達克觀光 鐵路(Adirondack Scenic Railroad)

車程一個半小時，從 Thendara 到 Otter Lake ，途經慶河(Moose River) 、穿過阿迪隆達克州立公園(Adirondack State Park)而抵達Otter Lake，一路上的植物和公園可能前所未見。除了風景令人驚嘆，老式火車服務也別具風味，設有咖啡車並提供便餐，出發地Thendara 火車站的禮品店也值得一逛。

卡茨基爾山鐵路有兩種路線可選擇。取自TripAdvisor

選擇二：卡茨基爾山鐵路(Catskill Mountain Railroad)

有兩種路線可選擇，其一是 9 月下旬至 10 月中旬的「秋葉列車」(Fall Foliage Adventure)，其二是10 月下旬的「南瓜快車」(Pumpkin Express)，可盡享老式長途火車之旅。從威斯布魯克站(Westbrook Station)和金斯頓廣場(Kingston Plaza)出發搭乘南瓜特快列車，終點站可採摘南瓜。

向陽邊花園南瓜列車繞著紐約州北部南瓜田而行。取自臉書@Sunnyside Garden

選擇三：向陽邊花園南瓜列車(Sunnyside Gardens Pumpkin Patch)

位於薩拉託加斯普林斯(Saratoga Springs)，車程相對短，繞著紐約州 北部南瓜田而行，車資只要幾美元；佈滿南瓜田的小鎮 9、10 月間舉辦秋季嘉年華活動，除了迷人小火車之旅，還可乘坐拖拉乾草車、探索南瓜園、品嚐美味蘋果酒和甜甜圈。

阿凱德和阿提卡鐵路(Arcade & Attica Railroad)是紐約州最後的蒸汽火車之旅。取自TripAdvisor

選擇四：阿凱德和阿提卡鐵路(Arcade & Attica Railroad)

距離紐約市 約四小時車程，是紐約州最後的蒸汽火車之旅， 車程長達二個半小時，沿途可盡享懷俄明郡(Wyoming County)的鄉村美景。

「瑞普凡溫克爾快車」可一邊欣賞美景、一邊享受美食。取自TripAdvisor

選擇五：特拉華和阿爾斯特鐵路(Delaware & Ulster Railroad)

位於紐約下州，從阿克維爾鎮(Arkville)出發，通常 9 月下旬可在蒸汽週末期間(Steam Weekend)乘坐老式蒸汽車， 9 、10 月間可搭乘「瑞普凡溫克爾快車」(Rip Van Winkle Flyer)享用早午餐、午餐和晚餐，一邊欣賞美景、一邊享受美食。