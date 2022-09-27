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美國航空2024年客機艙等大調整 將設旗艦套房艙

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美國航空2024年客機艙等大調整 將設旗艦套房艙

編譯周芳苑／即時報導
市場盛傳美國航空公司將逐步淘汰長途頭等艙，預計最快2024 年在最頂級飛機上配置全新的「旗艦套房艙等」。Getty Images
市場盛傳美國航空公司將逐步淘汰長途頭等艙，預計最快2024 年在最頂級飛機上配置全新的「旗艦套房艙等」。Getty Images

市場盛傳美國航空公司(American Airlines)即將調整艙等，經求證傳言不假，將逐步淘汰長途頭等艙，預計最快2024年在最頂級飛機上將旗鑑頭等艙和旗艦商務艙整合為一，配置全新的「旗艦套房艙等」(Flagship Suites)。

美航承諾，在許多高值航線上為旗艦套房艙每位旅客提供直接通道和隱私門。

美航還將更新並擴大豪華經濟艙(premium economy cabins)，安裝帶有頭枕的新座椅、提升隱私性。

美航客戶體驗副總裁拉斯(Julie Rath)說，美航根據顧客回饋進行一連串的調整，旗艦套房艙真正符合顧客對豪華客艙的期望。

與目前的旗艦商務艙(Flagship Business)相較，全新旗艦套房艙將為每位乘客配備隱私門和直接通道、並增加個人空間，座椅將轉換為全平躺床。拉斯說，隱私門對顧客來說很重要，乘客也敦促航空公司設計新機時盡可能擴大個人空間。

拉斯強調，美航與所有夥伴密切合作，無論是座椅供應商、休息室室內設計師。

全新套房艙將採深色裝飾和地毯，娛樂系統和隔層採淺灰色和木質裝飾。

美航約六年前領先全美在長途噴氣飛機上設置專用豪華經濟艙，如今進一步規劃更新座位，顯示該艙等備受歡迎。

美航表示，首批全新配置的飛機預計2024 年交機，既有飛機全面改造2025 年底、 2026年初才能完成。

根據規劃，新的波音 787-9(Boeing 787-9)和空中巴士 A321XLR (Airbus A321XLR) 2024 年將與新座椅一起交貨，旗艦長途波音 777-300ER 稍後改裝，既有的空中巴士 A321T 將進行改裝，與其他 A320 配置一致。一旦新配備交貨，豪華單通道飛機將被 XLR 新機取代，在海岸間提供服務。

美航目前暫無重新配置 777-200 或 787-8 飛機的計劃，將維持既有的商務艙和豪華經濟艙。

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