體驗郵輪之旅前 過來人：這6件事不可不知

新冠疫情紓緩,許多人恢復搭遊輪度假。中新社檔案照

新冠疫情紓緩,許多人恢復搭郵輪 度假,Insider.com專欄作者哈登(Joey Hadden)不久前也參加皇家 加勒比海國際郵輪公司(Royal Caribbean)的海洋奇觀 (Wonder of the Seas)行程,首度體驗郵輪之旅,發現有六件事不可不知。

哈登在船上度過七晚,沿著加勒比海航行,停靠宏都拉斯、 墨西哥 以及皇家加勒比海公司在巴哈馬的私人島嶼,她根據實地經驗彙整出六大忠告:

忠告一:慎選船艙客房。船隻左右搖擺,位於船隻前後的客房擺動幅度比中間大。經驗豐富的乘客說,船隻前部感覺最動盪,中間較高的甲板較平靜穩定。容易暈車暈船的人最好選擇船中間的客房。

忠告二:郵輪搭乘費用內含三餐,有各類優質食物,沒有必要揮霍另選特色餐廳。哈登搭乘的大型遊輪上有十多家提供壽司等食物的特色餐廳,入內用餐須額外付費,一餐約40 到60美元。事實上,船上有好幾個餐廳提供無限吃到飽的自助餐,主餐廳每晚提供三菜餐點,菜單不斷變化,對哈登來說,免費餐點已滿足每一個渴望,但事前預訂在特色餐廳用餐好幾頓,反而讓她無暇盡情享用免費餐點。

忠告三:正式社交夜晚非強制性,如果不想參加,大可不必浪費行李空間裝漂亮服裝。哈登參加第一場正式社交晚會後注意到人們服裝不一,從晚禮服到 T 卹都有。

忠告四:船上洗衣費昂貴,自帶肥皂清洗可省很多錢。船上洗衣按件計費,單價是襯衫4美元、裙子9美元、內衣2美元,天天累計很可觀。

忠告五:帶禦寒衣物。哈登說自己最喜歡清晨和深夜到船頂甲板逗留,享受寧靜時刻,但此時往往寒涼有強風,需要毛衣、褲子等衣物保暖。

忠告六:自備一箱飲用水。哈登為確保充足飲水,預訂餐廳時選用瓶裝水套餐服務,16 美元有一箱24罐瓶裝水送到船艙客房,她上船時發現許多人自備 一箱箱飲用水,才知道自備非酒精飲料及不易腐爛的小吃是被允許的。

哈登表示,自己的首航旅程愉快,但如果事先知道以上資訊,將倍感舒適。