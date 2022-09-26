我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

俄校園槍擊案增至13死 槍手著納粹標誌T恤 舉槍自盡

體驗郵輪之旅前 過來人：這6件事不可不知

編譯周芳苑／綜合報導
新冠疫情紓緩，許多人恢復搭遊輪度假。中新社檔案照
新冠疫情紓緩，許多人恢復搭遊輪度假。中新社檔案照

新冠疫情紓緩，許多人恢復搭郵輪度假，Insider.com專欄作者哈登(Joey Hadden)不久前也參加皇家加勒比海國際郵輪公司(Royal Caribbean)的海洋奇觀 (Wonder of the Seas)行程，首度體驗郵輪之旅，發現有六件事不可不知。

哈登在船上度過七晚，沿著加勒比海航行，停靠宏都拉斯、 墨西哥以及皇家加勒比海公司在巴哈馬的私人島嶼，她根據實地經驗彙整出六大忠告：

忠告一：慎選船艙客房。船隻左右搖擺，位於船隻前後的客房擺動幅度比中間大。經驗豐富的乘客說，船隻前部感覺最動盪，中間較高的甲板較平靜穩定。容易暈車暈船的人最好選擇船中間的客房。

忠告二：郵輪搭乘費用內含三餐，有各類優質食物，沒有必要揮霍另選特色餐廳。哈登搭乘的大型遊輪上有十多家提供壽司等食物的特色餐廳，入內用餐須額外付費，一餐約40 到60美元。事實上，船上有好幾個餐廳提供無限吃到飽的自助餐，主餐廳每晚提供三菜餐點，菜單不斷變化，對哈登來說，免費餐點已滿足每一個渴望，但事前預訂在特色餐廳用餐好幾頓，反而讓她無暇盡情享用免費餐點。

忠告三：正式社交夜晚非強制性，如果不想參加，大可不必浪費行李空間裝漂亮服裝。哈登參加第一場正式社交晚會後注意到人們服裝不一，從晚禮服到 T 卹都有。

忠告四：船上洗衣費昂貴，自帶肥皂清洗可省很多錢。船上洗衣按件計費，單價是襯衫4美元、裙子9美元、內衣2美元，天天累計很可觀。

忠告五：帶禦寒衣物。哈登說自己最喜歡清晨和深夜到船頂甲板逗留，享受寧靜時刻，但此時往往寒涼有強風，需要毛衣、褲子等衣物保暖。

忠告六：自備一箱飲用水。哈登為確保充足飲水，預訂餐廳時選用瓶裝水套餐服務，16 美元有一箱24罐瓶裝水送到船艙客房，她上船時發現許多人自備 一箱箱飲用水，才知道自備非酒精飲料及不易腐爛的小吃是被允許的。

哈登表示，自己的首航旅程愉快，但如果事先知道以上資訊，將倍感舒適。

郵輪 皇家 墨西哥

上一則

英國新的研究建議：養成喝茶習慣可延年益壽

下一則

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

延伸閱讀

NBA／西蒙斯談經歷低潮 怪前東家76人不挺

NBA／西蒙斯談經歷低潮 怪前東家76人不挺
NBA／籲師法哈登降薪助隊補強 記者盼詹皇續約先緩緩

NBA／籲師法哈登降薪助隊補強 記者盼詹皇續約先緩緩
NBA／ESPN曝與哈登重修舊好 傳杜蘭特有意加入76人

NBA／ESPN曝與哈登重修舊好 傳杜蘭特有意加入76人
NBA／不滿籃網管理層 杜蘭特見蔡崇信：有奈許就沒有我

NBA／不滿籃網管理層 杜蘭特見蔡崇信：有奈許就沒有我

熱門新聞

好市多有7項商品和服務，許多民眾可能不知道。Getty Images

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

2022-09-22 10:11
有八項物件卻是理財專家建議所有即將退休民眾都應該花錢購買的。取自pexels

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

2022-09-19 10:28
英國伊麗莎白女王生前喜愛的炒蛋，比一般的炒蛋多了兩項食材。Getty Images

英女王最愛的炒蛋 多了這2個「祕密武器」

2022-09-21 10:18
在亞馬遜網站購物有很多小秘訣可以節省開銷。取自Unsplash

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

2022-09-25 11:08
9月18日「全國起司漢堡日」，全美各地的漢堡連鎖店相繼推出優惠活動慶祝。取自pexels

9/18全國起司漢堡日 猜猜麥當勞哪款漢堡「免費」

2022-09-15 10:38
在Dollar Tree可以用低廉的價格，買到更經濟實惠的商品。Getty Images

5類Dollar Tree商品 可以讓生活更有質感

2022-09-20 10:32

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中

習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中
封面故事／手機突不動？ 當心騙子用新SIM卡+ 新手機 取你個資  

封面故事／手機突不動？ 當心騙子用新SIM卡+ 新手機 取你個資  