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全美最夢幻的15座廊橋 路過不要錯過

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
莫斯比溪廊橋。取自TripAdvisor
莫斯比溪廊橋。取自TripAdvisor

還記得電影「廊橋遺夢」(或譯「麥迪遜之橋」)中，男女主角在一座廊橋(covered bridge)前相遇的浪漫場景嗎？沒有甚麼比一座古老的廊橋，更具有讓人無法抗拒的魅力了，這些手工打造、設計複雜的廊橋，堪稱是製作精良的建築藝術。

廊橋盛行於19世紀，是木造可供馬車通行的橋樑，在美、加、歐洲等地區曾有為數眾多的廊橋，但只有少數留存至今。「廊橋遺夢」的拍攝地—愛荷華州麥迪遜縣仍有6座保存完好的廊橋，被稱為該州的「廊橋之都」。

廊橋，喚起人們對美好過去的回憶，但也越來越難尋覓，少數還保存完好至今的，有如輝煌的歷史紀念物，值得人們讚嘆與珍惜。以下這15座全美最夢幻的廊橋，不妨列入旅遊清單，找時間一一造訪。

1.莫斯比溪廊橋 / 科蒂奇格羅夫 ‧ 奧勒岡州

奧勒岡州的科蒂奇格羅夫(Cottage Grove) 被稱為美國「西部廊橋之都」 ，莫斯比溪(Mosby Creek) 廊橋有著迷人的白色外觀和簡潔的線條，是奧勒岡州Lane縣最古老的一座廊橋，也是當地唯一一座建在鐵道上的廊橋。1929年，這座橫跨莫斯比溪的桁架橋，開放給車輛通行，1979年被列入「國家史蹟名錄」。

地址：77935 Layng Rd, Cottage Grove, OR 97424

大樹廊橋。Getty Images
大樹廊橋。Getty Images

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2.大樹廊橋 / 優勝美地國家公園 ‧ 加州

優勝美地國家公園值得造訪的理由很多：宏偉瀑布、壯觀山谷、寬闊草原、巨大的美洲紅杉，無數令人讚嘆的野生動植物。除了這些之外，公園內還有一個人工打造的迷人景觀，這座廊橋和四周年代久遠的環境十分搭配。建於1857年的大樹 (Wawona) 廊橋，位於Merced河南端岔流處，但直到1879年橋上才加了「蓋子」。當年，大樹廊橋是唯一前往優勝美地河谷的通道，作家愛默生(Ralph Waldo Emerson)也曾走過此路，大樹廊橋或許曾啟發了他的文思。

地址：4100 Forest Dr, Wawona, CA 95389

布里奇波特廊橋。取自parks.ca.gov
布里奇波特廊橋。取自parks.ca.gov

3.布里奇波特廊橋 / 內華達縣．加州

建於1862年的布里奇波特(Bridgeport)廊橋是加州最古老的一座廊橋，也是真正的建築奇觀。布里奇波特廊橋長達230英尺，是現存最長的廊橋 (紐約的Old Blenheim Bridge曾經擁有這頭銜，可惜在2011年摧毀)，在採銀礦的高峰時期，一度也是連結美西的重要通道。如今坐落於加州南尤巴河(South Yuba River)州立公園內的布里奇波特廊橋，成為美好古代回憶的象徵物，也是適合健行和從事戶外活動的好地方。

地址：17660 Pleasant Valley Rd, Penn Valley, CA 95946

費爾頓廊橋。Getty Images
費爾頓廊橋。Getty Images

4.費爾頓廊橋 / 費爾頓．加州

60英尺長、35英尺高的加州費爾頓(Felton)廊橋是全美最高的廊橋，棲身於一座美麗的公園內，它有趣的歷史、迷人的結構和可愛的環境，都讓遊客產生好奇。站在建於1892年、1987年重建的費爾頓廊橋前，讓人不禁懷想它的過往。這座橋目前無法車輛通行，只能從公園徒步前往參觀。

地址： Felton Covered Bridge County Park, Graham Hill Rd, Felton, CA 95018

坎貝爾廊橋。Getty Images
坎貝爾廊橋。Getty Images

5.坎貝爾廊橋 / 格里爾(Greer)．南卡羅來納州

坎貝爾(Campbell)廊橋不單只是一座廊橋，它比較像是從一幅畫裡呈現出來的景物；在紅色結構體之外，四周環繞的是讓人屏息的景色以及激流、瀑布，每到秋天尤其讓人驚艷。坎貝爾廊橋不僅以圖畫般的美景取勝，事實上它也是南卡羅來納僅存的廊橋。

地址：171 Campbell Covered Bridge Rd, Landrum, SC 29356

羅斯曼廊橋。Getty Images
羅斯曼廊橋。Getty Images

6.羅斯曼廊橋 / 麥迪遜縣溫特塞特．愛荷華州

全美各地的廊橋，沒有比愛荷華州溫特塞特 (Winterset) 更出名了。位於麥迪遜縣的羅斯曼(Roseman)廊橋，不但成了同名電影的靈感來源，也成為全美知名文化地標。建於1883年的羅斯曼廊橋，正是「廊橋遺夢」這部浪漫電影裡梅莉史翠普邀請克林伊斯威特到她家的場景。有機會親睹羅斯曼廊橋丰采，會比從電影中觀看更加壯觀、迷人。

地址：2451 Elderberry Ave, Winterset, IA 50273

漢普貝克廊橋。Getty Images
漢普貝克廊橋。Getty Images

7.漢普貝克廊橋 / 卡溫頓 (Covington)．維吉尼亞州

全美沒有一座廊橋的名字像漢普貝克(Humpback)廊橋一樣，既獨特又巧妙。當你站在廊橋的中間，可能會注意到橋身不尋常的弧度，正如大翅鯨 (Humpback whale)的身體線條。這座建於1857年的廊橋，是維吉尼亞州現存最古老的一座廊橋，也是攝影和戶外活動愛好者的熱門朝聖景點。

地址：Midland Trail, Covington, VA 24426

艾達廊橋。取自pexels
艾達廊橋。取自pexels

8.艾達廊橋  / 艾達鎮．密西根州

建於1867年、橫跨Thornapple河的艾達 (Ada) 廊橋具有一種古典美。過去由於Thornapple河水經常氾濫，農人會將馬車裝滿石頭載往艾達橋，以穩住橋基。歲月流逝，艾達橋依然如此寧靜、迷人，仍舊是當地人橫越Thornapple河的通道。

地址：7490 Thornapple River Dr SE, Ada, MI 49301

肯恩路橋。Getty Images Plus
肯恩路橋。Getty Images Plus

9.肯恩路橋 / 阿什塔比拉縣．俄亥俄州

俄亥俄州阿什塔比拉 (Ashtabula)縣的肯恩路橋 (Caine Road Bridge)是類似廊橋的新產物，它建於1986年，是為了紀念阿什塔比拉縣成立175周年。124英尺長的橋身，橫越了阿什塔比拉河支流，也是建築藝術的一部傑作。即使不是俄亥俄州最古老的橋，肯恩路橋卻是該州第一座普瑞特桁架橋(Pratt truss bridge)，更何況它的美如此令人沉醉。

地址：4699 Caine Rd, Jefferson, OH 44047

薩克斯廊橋。Getty Images
薩克斯廊橋。Getty Images

10.薩克斯廊橋 / 蓋茨堡．賓夕凡尼亞州

賓州蓋茨堡 (Gettysburg)的薩克斯(Sachs)廊橋，艷紅色的橋身在藍天的映襯下格外耀眼，成為賓州最美麗的地標之一。薩克斯廊橋從1852年便矗立於水道路(Waterworks road)上，廊橋建成11年後，美國爆發南北戰爭，聯邦與邦聯的軍隊都要通過此橋，也曾在此短兵相接，據說當時不少士兵被吊死在橋上，時至今日鬧鬼傳聞仍甚囂塵上。

地址：Waterworks Rd, Gettysburg, PA 17325

新菲爾德廊橋。取自newfieldny.org網站
新菲爾德廊橋。取自newfieldny.org網站

11.新菲爾德廊橋 / 新菲爾德．紐約州

身為紐約州30餘座廊橋之一，新菲爾德 (Newfield) 廊橋能保存至今有許多原因。歷時兩年打造、建於1853年的新菲爾德廊橋，是紐約州最古老的廊橋，連結五指湖茂盛、美麗的葡萄酒產區。當其他廊橋因為交通因素而封閉時，年代最久遠的新菲爾德廊橋反而開放供行人與車輛通行，這確實是一件有趣的事。有機會驅車到此，不妨下車沿著橋旁石階拾級而下，從橋下以不同視角仰望這座廊橋，順便瀏覽河上風光。

地址：Covered Bridge St, Newfield, NY 14867

澗溪廊橋。Getty Images
澗溪廊橋。Getty Images

12.澗溪廊橋 / 弗蘭科尼亞(Fanconia)．新罕布夏州

800英尺長的澗溪峽谷 (Flume Gorge) 渾然天成，蜿蜒於自由山腳下。澗溪峽谷擁有新罕布夏州知名的健行步道，溪谷中滿布的嶙峋岩石成為該步道最大特色。新罕布夏州曾關閉了400座廊橋，只剩下50座，其中澗溪廊橋不僅造型優美，也是該州最古老的廊橋。

地址：Lincoln, NH 03251

亞瑟．史密斯廊橋。取自Massachusettes Office of Trav...
亞瑟．史密斯廊橋。取自Massachusettes Office of Travel & Tourism網站

13.亞瑟史密斯廊橋 / 寇連(Colrain)．麻塞諸塞州

廊橋是新英蘭地區的特色之一，亞瑟史密斯 (Arthur A. Smith)廊橋則是其中最具代表性的。這座橫跨北河(North River)的桁架橋，最早是於1869年建於福克斯河上，至1896年才搬到現在的位置。多年來這座橋一直被保存得相當好，現在僅開放行人與單車騎士通行。麻州秋色怡人，這裡還可眺望遠處高山積雪。

地址：Lyonsville Rd, Colrain, MA 01340

AM佛斯特廊橋。取自pexels
AM佛斯特廊橋。取自pexels

14.AM佛斯特廊橋 / 卡伯特．佛蒙特州

佛蒙特州的廊橋多到讓人想挑出其中最美的一座都很為難，但AM佛斯特(Foster) 廊橋能夠勝出不是沒有原因。這座橋於1988年為Richard Spaulding所建，並以他在卡伯特(Cabot)擁有楓葉溪谷農場(Maple Glen Farm)這塊地的曾祖父來命名。AM佛斯特廊橋不僅鄰近佛蒙特州知名的奶酪廠，也可通往熱門的起司步道 (cheese trail)。起司、楓葉和廊橋是這個綠山(Green Mountain)之州三個特別的觀光體驗。

地址：1645 Cabot Plains Rd, Cabot, VT 05647

藝術家之橋。Getty Images
藝術家之橋。Getty Images

15. 藝術家之橋 / 紐瑞(Newry)．緬因州

藝術家之橋 (Artist's Bridge) 的正式名稱是Sunday River橋，之所以有此暱稱，是因為它是緬因州最常被拍攝與作畫的廊橋。藝術家之橋在1958年曾因下游另建新橋而關閉。畫家約翰·艾寧金(John Enncking) 曾在此寫生數日，讓藝術家之橋因而得名。

地址：Sunday River, Newry, ME 04261

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