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支付旅館住宿費時 要注意的5件事

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
在旅館結帳時，最好多看一眼帳單，可省去後續的麻煩。取自pexels
在旅館結帳時，最好多看一眼帳單，可省去後續的麻煩。取自pexels

隱藏的費用、複雜的取消訂房條款、附帶的訂金，這些都可能讓你在旅館結帳、看到帳單時吃一驚。以下這5個步驟，可以預防這類事情發生 。

1. 弄清楚旅館取消訂房條款

當你在按下「確認訂房」的按鍵時，逐行讀清楚旅館的取消訂房條款、若有必要可以再讀一次，各家旅館取消條款差異很大，有時取決於登記入住的時間。

熱門的假期或當地有大型活動，旅館的取消訂房條款會變得嚴格些，一般情況在24小時前，都可以通知旅館取消訂房，但有的會要求48或72小時前、甚至也有要求一星期或更早之前通知的。有些旅館不論何時通知他們取消訂房，都會收取一定金額的費用。

如果是透過第三方網站訂房，例如Expedia或Priceline，這些平台也會有和旅館不一樣的取消訂房條款，最好兩者都先弄清楚。

2. 入住時留意附帶的訂金和額外費用

在取得鑰匙、走進房間之前，旅館應該要告訴旅客會預先收取多少的授權金額，以確保客房服務、迷你酒吧的消費或損壞賠償。有信譽的旅館會在旅客預訂房間時便告知這些訊息，才不會讓旅客在入住時感到意外。這筆暫時的刷卡金額，應在旅客退房時、確認無額外消費時取消。

入住時，旅館也應該告知一些房費之外額外的費用，例如設施費、健身房、停車、寵物或毛巾等。同樣地，這些費用在旅客訂房時，也應該明列於網站上，最好都事先了解清楚。

3. 不要使用簽帳卡，如果要用，先確認帳戶內有足夠金額

不要用簽帳卡付旅館住宿費有幾個理由，最主要的是，多數人checking的帳戶內可能不會保留那麼多錢，使用信用卡則不會有這層顧慮，也讓旅館也不會立即就從你的帳戶裡取得款項。

在結帳時，旅館必須把預刷的金額退還，但銀行通常會延遲幾天，有時甚至拖一個星期才退款。因此若只能使用簽帳卡，最好確認帳戶裡的錢足以支付旅遊期間的費用，以及返家後約一個星期的生活花費。

另一個使用信用卡的好處是，如果遇上詐騙，可以有些保護；若用簽帳卡，任何人可以提光你的錢，讓你可能追討無門。

4. 記得所有額外費用都從旅館而來，不是訂房網站

即使已經在訂房網站全部付清房間費，入住時旅館仍會要求核對信用卡、預刷一筆金額和設施費。透過任何的網站訂房，都只有付房間費，且不應該被旅館重複收費。

5. 離開旅館時，看清楚簽名的帳單並留意銀行帳戶

旅館經常弄錯帳單、甚至重複收費 (例如在房間內收看一部付費電影，卻被收兩部電影的費用)，如果沒有在櫃檯當場發現錯誤的話，事後可能得大費周章去更正，還得留意銀行帳戶是否收到退款。所以結帳時，最好多看一眼帳單，可省去後續的麻煩。

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