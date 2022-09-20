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旅遊不一定要花大錢 這些地方值得參考

編譯周芳苑／即時報導
通貨膨漲下，食衣住行和玩樂樣樣都貴，但還是找得到花小錢旅遊的好去處。Getty Images
通貨膨漲下，食衣住行和玩樂樣樣都貴，但還是找得到花小錢旅遊的好去處。Getty Images

通貨膨漲下，食衣住行和玩樂樣樣都貴，但還是找得到花小錢旅遊的好去處，即使遠赴海外，也有平價選擇。

美國境內

在東岸，馬里蘭州巴爾的摩旅館住宿平均一晚僅100美元多一點，可到 Fells Point 的 Sal and Sons享受平價美味海鮮；賓州赫爾希鎮(Hershey) 巧克力主題公園Hersheypark 有60多個遊樂設施和水上樂園。

在東南部，阿拉巴馬州格爾夫海岸/奧蘭治海灘(Gulf Shores/Orange Beach) 住宿費遠低於其他海灘度假勝地，平均每天僅90美元多一點；喬治亞州亞特蘭大機票價格通常偏低，善用該市通行票 CityPASS ，到可口可樂世界、亞特蘭大動物園等景點可省44%費用，許多景點甚至免費入場。

中西部便宜旅遊景點更多。俄亥俄州新興城市哥倫布住宿、食物和景點都很便宜；密蘇里州堪薩斯城除了有很多噴水雕像，還可盡情享受實惠燒烤，該州布蘭森(Branson)可免費觀看州立公園Table Rock Lake State Park壯觀的噴泉表演；阿肯色州溫泉城 (Hot Springs)歷史悠久的澡堂提供平價理療服務，不容錯過。

在美國其地地區，有法國風情的路易斯安那州紐奧良(New Orleans)、五大湖區賞楓勝地密西根州上半島(Upper Peninsula)、平價沙漠遊覽勝地亞利桑那州土桑(Tucson)、可盡享平價高檔美食和住宿的內華達州拉斯維加斯(Las Vegas)、 以年度賽車聞名的印第安納州印第安納波利斯市(Indianapolis)、葡萄酒園林立的華盛頓州瓦拉瓦拉市(Walla Walla)也可圈可點。

美國境外

泰國是很棒的選擇，安全、人民熱情而且便宜，寺廟、海灘、美味食物和風景如畫的市場應有盡有，如果控制得宜，每天花費只要30美元。

加拿大尼加拉瓜瀑布(Niagara Falls) 花費不貴，秋季和早春住宿費特別便宜；；秘魯(Peru)有印加帝國遺址馬丘比丘(Machu Picchu)，別有風貌，每日花費也可低至50美元。

摩洛哥是全球最壯觀的地方之一，有撒哈拉沙漠紅沙、崎嶇高聳的阿特拉斯山脈；位於東南歐、地中海和巴爾幹半島交會處的單議會共和制國家克羅埃西亞(Croatia)屬歐盟國家，又便宜又好玩，每天花費可低至50美元

亞特蘭大 俄亥俄州 阿拉巴馬州

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