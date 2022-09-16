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秋季正是開RV露營好時機 行家最推薦這座國家公園

編譯徐薏茹／即時報導
蒙大拿州的冰河國家公園位居露營車交易網站RVT.com的推薦清單榜首。取自pexels
蒙大拿州的冰河國家公園位居露營車交易網站RVT.com的推薦清單榜首。取自pexels

露營車交易網RVT.com最近分享推薦美國與加拿大最佳的六個露營地點，雖然夏季旅遊旺季已結束，但涼爽的秋季也是露營的好時機，不妨租一台露營車投入自然美景的懷抱！

蒙大拿州冰河國家公園(Glacier National Park)位居RVT.com的推薦清單榜首，該網站的部落格文章如此描述：「這是一場刺激精彩的冒險，充滿野生動物與奇觀，冰河國家公園是所有探險家的必訪之地。」

RVT.com提醒，無論是開露營車或搭帳篷露營，秋季露營必須準備更詳細的規劃和瞭解公園環境，以下提供幾個在冰河國家公園露營的注意事項。

露營地點選擇

冰河國家公園內的13個露營區共有1000多個官方營地，營地分為三種：(1)先到先使用first-come, first-served (2)預約制營地reserved (3)野外露營wilderness camping/ backcountry camping。*野外露營申請許可期限到10月31日。

若在露營車上露營需特別注意某些營地有車輛大小限制(一般限制為21呎)。公園內最大的營地Apgar Campground允許40呎長的露營車進入，適合人數眾多的團隊紮營。

若想遠離人群，享受靜謐氛圍，可選擇公園內最偏遠的營地Kintla Lake Campground，若想欣賞最棒的景色，推薦拜訪Rising Sun Campground，可以看到紅鷹山(Red Eagle Mountain)的壯麗美景。

如何預訂營地

想到冰河國家公園露營的朋友可至Recreation.gov.網站預約，露營地預訂相當搶手，建議盡早下手才不會撲空，最早可於露營日半年前預約。

欣賞秋葉的時機

秋季露營的重點莫過於賞秋葉，國家公園管理局(NPS)的資訊顯示，冰河國家公園內的樹葉大約於9月中開始轉黃，特別的是公園內有「兩個秋季」，第二批樹葉變色時間約於10月中開始，西區的落葉松(Tamarack)樹葉於此時轉為大片金黃色樹海，一路延伸到山峰。無論是冰河國家公園的第一或第二個秋季，相信都不會讓人失望！

冰河 蒙大拿州 加拿大

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