這座美國最新的國家公園 也是賞楓好去處

新河峽谷國家公園日落美景。取自NPS網站

位於西維吉尼亞州 的新河(The New River) 可能是世界上最古老的河流之一,現在它也是美國最新的一座國家公園:新河峽谷國家公園(New River Gorge National Park)。公園沿著新河、占地7萬英畝,在歷史上扮演著重要的角色—從提供原住民維持生計、早期拓荒者開墾煤礦、伐木到鐵路延伸。

新河和周邊地區早先較知名的戶外活動有激浪漂流(whitewater rafting)、健行和攀岩,現在它也是美東地區賞楓的好去處,下面是新河國家公園的相關訊息,說明為何秋天值得到此一遊。

新河下游峽谷是激流最多的地方,難度從三級到五級,漂流愛好者可一路玩到10月。取自NPS網站

最佳活動

新河峽谷國家公園是探索者的遊樂場,多數有趣的活動都和新河有關。新河的南段河水十分平靜,尤其在春秋兩季,是釣客的天堂,沿河垂釣可以捕獲不同種類的鱸魚(bass)、玻璃梭鱸(walleye)、鯉魚(carp)和鯰魚(catfish)。這裡也是喜歡刺激的人從事漂流活動的好地方,新河下游峽谷(Lower Gorge of the New River)是激流最多的地方,激流的難度從三級到五級,漂流愛好者可一路玩到10月。

此外,1000英尺高、垂直矗立的砂岩峭壁,吸引來自世界各地的攀岩愛好者,公園內已開發出1600條攀岩路線,有些視野開闊、可以眺望整座峽谷。

健行、騎車之外,遊客來到新河峽谷國家公園,有如回到過去,可以參觀紐塔伯格礦區(Nuttallburg Mine)—建於1800年代的採礦小鎮,以及瑟蒙特(Thurmond)這個過去鐵路經過的小鎮。最重要的是,不要錯過從觀景點 (Grandview) 俯瞰整座國家公園,以及水花四濺的砂岩瀑布 (Sandstone Falls)。

健行路線

在步道 健行,可以說是觀賞新河峽谷國家公園秋色最好的方法,Long Point步道難度不高,同時也是視野極佳的地方,來回一趟約3英里。

另一個熱門健行路線是Endless Wall步道,這條路線雖然會穿過1000英尺高的砂岩峭壁,但難度等級為「容易到平緩」,來回一趟約5英里。

位於西維吉尼亞州的新河(The New River) 可能是世界上最古老的河流之一。取自NPS網站

公園露營

不像其他國家公園的露營區有限、需事先預約,新河峽谷國家公園露營區場地充足,先到先得、不須預約,且不收設施費,完全免費。

更棒的是,木造的露營區沿著新河而設,擁有絕佳視野;不過這裡一切都保持著原始樣貌,意即沒有供應飲用水、網路,衛浴設備很有限;前來露營者須自備飲水、生火木柴,並將垃圾帶走。

最佳旅遊時間

和其他國家公園一樣,夏天是新河峽谷的旅遊旺季,對那些願意帶上一件薄外套的旅人,秋天可以享受到秋葉繽紛的色彩,以及不擁擠的人潮。

秋天也是最適合從事健行、釣魚、騎車、攀岩等活動的季節,氣溫涼爽而不寒冷,到10月前都還可以玩水上漂流活動。

如何前往

最靠近新河峽谷國家公園的機場 是西維吉尼亞州國際Yeager機場 (CRW),從機場開車前往公園約一小時。遊客也可以搭乘美國鐵路(Amtrak)往返於芝加哥與紐約的紅雀號(Cardinal)列車,該列車每周有三天,沿途停靠鄰近公園的三個站;不過,受到罷工事件影響,美鐵9月15日宣布長途火車暫時停駛。

新河峽谷國家公園也適合從俄亥俄州的哥倫布、北卡羅來納州的夏洛特、維吉尼亞州的里奇蒙和匹茲堡出發自駕前往。