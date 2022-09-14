現在去歐洲 可能比在美跨州旅遊更舒適划算

今年搭機前往歐洲可能比留在美國境內跨州旅遊來得划算。取自pexels

新冠疫情爆發後，對生活在美國的人來說，2020 、2021年理所當然會傾向留在美國境內玩，不過今年情況不同，前往歐洲旅遊似乎是更棒的選擇。搭機前往歐洲比留在美國境內跨州玩來得好，主要有三大理由：

第一、近20年來歐元兌美元從來不曾像現在這麼便宜

全球通貨膨漲、俄烏戰爭等多重因素導致歐盟貨幣兌美元貶值，美國人到歐洲旅遊成本比以前低得多。全球領先外匯交易商 Oanda 數據顯示，今年1月買1歐元要花1.15 美元，幾年前要 1.3 美元，如今兩者兌換匯率 幾乎是1:1，是2002 年歐元登場以來首見。

第二、國際飛機航班票價比美國境內划算

價格搜尋應用程式 Hopper 首席經濟學家伯格 (Hayley Berg) 說，假如打算在美國境內搭機旅遊，不妨也查查國際航班，可能會發現前往國外的航班和美國境內航班票價差不多。以6月暑假開始之初的行情看，美國境內機票比 2019 年同期貴47%，飛往歐洲漲幅小得多。

第三、飛往歐洲的航班不像美內境內航班易延誤甚至取消

歐洲航空公司比其他國家航空業者更嚴守時刻表。在美國，達美航空(Delta Air Lines) 7 月初取消約1%定期航班(此後有改善)，捷藍航空(JetBlue)最近將其載運量削減 8-10%，紐約時報(New York Times)報導，捷藍、邊境 航空(Frontier) 和 忠實航空(Allegiant Air)主要提供美國境內航班，約三分之一班機延誤。

不過，今年夏天到歐洲旅遊也碰到麻煩事，等候隊伍很長、服務人員短缺。倫敦的希斯洛機場 (Heathrow Airport) 和阿姆斯特丹的史基普機場 (Schiphol ) 曾試著突然削減航班，避免人力吃緊導致航班大亂。根據 Hopper統計 ，布魯塞爾機場 (Brussels) 航班延誤率約72%、法蘭克福機場 (Frankfurt)取消率近8%，而且托運行李堆積如山。

但歐洲跨國長途航班的取消率比本地航班低，從美國搭機到歐洲盡可能直飛到目的地，避免歐洲內陸轉機，或者飛抵歐洲後轉搭火車或公車到歐洲其他地方。