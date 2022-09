秋色醉人…全美10大最佳賞楓國家公園

阿卡迪亞國家公園。Getty Images

隨著夏日接近尾聲,待在家裡或許讓人感覺舒適許多,但別忘了秋天是美國一年之中最適合探索戶外大自然的季節,莫辜負了好時光。

More Than Just Parks網站共同創辦人吉姆帕提茲(Jim Pattiz)說,「秋天是我喜歡前往國家公園的季節,人潮與旅遊費用的高峰隨著夏天而結束,取而代之的是閃閃動人的美麗黃葉,動物也在這個季節遷徙、準備過冬,讓人們有機會觀察公園裡更多的野生動物。」

哈芬登郵報訪問了帕提茲和其他專家,分享了他們認為秋天最適合拜訪的國家公園,以下是它們推薦的全美10大最適合賞楓的國家公園。

阿卡迪亞國家公園 / 緬因州

對The Parks Expert網站創辦人萊莉瑪霍妮(Riley Mahoney)來說,位於緬因州的阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)是秋天旅遊最佳選擇之一。「那裡的秋色讓人震懾,從深紅、橘色到金黃,是一年中最美的顏色;涼爽的秋天,也是最適合登山健行的時候。」

瑪霍妮建議前往旅遊的人,可以體驗阿卡迪亞最大眾化的健行路徑Precipice Trail,山徑將從秋天開放到遊隼、獵鷹的築巢季節結束。她說,這段山徑不適合有懼高症的人或兒童前往,但對於想要探索秋天、留下值得回憶的燦爛楓紅的人來說,這裡是最完美的地方。」

落磯山國家公園。Getty Images

落磯山國家公園 / 科羅拉多州

「每年秋天,落磯山國家公園 (Rocky Mountain National Park) 就被山徑兩旁、成排的白楊木漆上美麗的黃色。」瑪霍妮說,尤其在步道健行時,還可以聽到加拿大馬鹿的鳴叫聲,只有在秋天、牠們交配的季節才聽得到。」雖然秋天涼爽的氣候適合登山健行,但瑪霍妮也提醒,「還是有可能會下雪,最好做好準備。」

More Than Just Parks另一位創辦人威爾帕提茲(Will Pattiz) 也推薦在秋天造訪落磯山國家公園,「一望無際的視野與較稀少的人群,都帶來難忘的旅遊經驗。在這裡秋葉如萬花筒般繽紛,將整座山峰與山谷覆蓋著橘色、金色與黃色。」帕提茲也提到,在秋天加拿大馬鹿發情的季節,白天可以看見馬鹿漫步在曠野、互相「角」力的畫面,晚上則會聽見牠們求偶發出的鳴叫聲,都讓人十分難忘。

康加里國家公園。Getty Images

康加里國家公園 / 南卡羅來納州

雖然多數人總是將高山景觀與秋天賞楓連結在一起,但自然學家詹妮斯雷(Janisse Ray)則推薦大家把康加里國家公園 (Congaree National Park) 的沼澤地帶當作下一個秋天的旅遊計畫。

她說,這塊占地2600英畝、位於南卡羅來納州中心的荒野,在2003年加入了國家公園系統,這對南方保存窪地森林是一個極好的示範。雷讚揚康加里從古老的森林和樹種,都獲得聯合國教科文組織的多元生態認證。

詹妮斯表示,秋天除了讓南卡羅來納的氣溫與濕度降低外,充滿神秘魅力的沼澤也改變了形貌,落羽松的針葉轉為橘紅,將大地渲染出一抹艷麗色彩。即使沒有明顯的高峰時間,但康加里仍是一個觀賞秋葉的好去處。

朗格-聖伊利亞斯國家公園。Getty Images

「這個國家公園管理局轄下最大的一座國家公園,也是第一個可以觀賞秋葉轉紅的地方,」國家公園旅遊專家麥肯梅爾(Mikah Meyer)說,朗格-聖伊利亞斯國家公園 (Wrangell-St. Elias National Park) 因地處最北的阿拉斯加州,樹葉從8月便開始轉黃,9月初便是觀賞秋葉的高峰時間了,早於全美其他國家公園,「這也意味著你可以早點開始行動。」

梅爾說,秋天前往阿拉斯加,人潮會較旺季夏天少很多,加上四周多變化的秋色,讓你徒步在廢棄的Kennicott礦區小鎮時更加心曠神怡。

大煙山國家公園。Getty Images

大煙山國家公園 / 田納西、北卡羅來納州

「在田納西與北卡羅來納州,很難找到比大煙山國家公園 (Great Smoky Mountains National Park) 更出眾的秋景」,吉姆帕提茲這麼說,他甚至認為這裡是全世界最棒的賞楓之地。

在10月,當避暑的人潮散去,這個美國最多人拜訪的國家公園,以及阿帕拉契山脈南端的多霧山陵開始轉為紅色、橙色、金黃。帕提茲說,公園內許多觀景點可以駐足、眺望綿延不絕的山林秋色;大煙山的魅力,讓他一次又一次地回來欣賞這片無與倫比的美景。

西奧多·羅斯福國家公園。Getty Images

西奧多·羅斯福國家公園 / 北達科他州

National Parks Traveler網站創辦人科特里潘薛克(Kurt Repanshek)相信,人們應該深入中西部,感受絕佳的國家公園體驗。

「地理位置的關係,前往位於北達科他州的西奧多·羅斯福國家公園 (Theodore Roosevelt National Park) 需要一些決心;但是每到秋天,兩個露營區和小密蘇里河畔的cottonwood 灑下漫天黃金雨」,里潘薛克說,那裡還可親睹野牛和野馬奔馳,以及成群的沙丘鶴遷徙的壯觀畫面。

拱門國家公園。Getty Images

拱門國家公園 / 猶他州

熱愛戶外活動、也是Parks and Points創辦人的德瑞克賴特(Derek Wright) 和艾咪貝斯 (Amy Beth)說,他們非常珍惜拱門國家公園 (Arches National Park) 天氣轉涼、遊客減少的時刻;拱門國家公園因為在夏天有太多人造訪,讓國家公園管理局不得不設置一個臨時的預約系統。這個系統到10月3日截止,因為屆時所有人都回去上班、上學,隨著遊客急遽減少,「這個由砂岩組成、豎立於廣邈大地的巨型拱門,彷彿也變得更寬闊、更容易親近了。」

夏季的高溫,限制了遊客白天可以造訪拱門的時間,到了秋季,9月氣溫約華氏85度、11月約55度。賴特與貝斯表示,清晨確實會感到一絲寒意,但誰不喜歡穿件舒適的毛衣探索國家公園。

「另一個在秋天遊拱門國家公園的理由是日出與日落,這個沙漠獨有的景觀、沒有森林阻擋視野,即使只用手機都能拍出絕美照片。」賴特說,光線創造出的生動效果,讓拱門顏色更豐富、留下一道深深的陰影,像是雙重拱門。

仙納度國家公園。Getty Images

仙納度國家公園 / 維吉尼亞州

在秋天最能輕鬆探訪的國家公園,就是仙納度國家公園(Shenandoah National Park)。REI運動用品公司經理麥可柯林斯說,在仙那度賞楓,視野開闊,加上氣候宜人,可以看到許多野生動物。柯林斯說,最讓人驚訝地是,有時甚至可以遠眺華盛頓DC。

仙納度國家公園由一條名為天際公路(Skyline Drive)的道路貫穿,柯林斯說,天際公路名副其實,有105英里蜿蜒於藍嶺山脈 (Blue Ridge Mountains) 山脊,沿途有75個觀景點和多條步道,可盡情飽覽仙納度山谷,西起維吉尼亞州馬珊那騰山脈(Massanutten Mountaiens),東至皮埃蒙特丘陵地區 (Piedmont region)。如果賞楓還未盡興,還有機會觀賞公園裡的黑熊準備過冬,或是天際公路漫步覓食的白尾鹿。

黃石國家公園。Getty Images

黃石國家公園 / 懷俄明、蒙大拿、愛達荷州

對家庭旅遊指引網站共同創辦人凱特布萊辛頓 (Kate Brassington) 來說,秋天最適合造訪的就是黃石國家公園 (Yellowstone National Park)。這個佔地220萬英畝的荒原大地,有超過50種哺乳動物,而秋天正是牠們最活躍的季節。

秋天的懷俄明,還留有一絲夏日的餘溫,氣候感覺特別舒爽,布萊辛頓表示,最佳賞楓時間從9月底到11月中,大地如畫布般變化各種不同顏色。「這個人口不算多的州,擁有綿延的山嶺、高原與森林,是欣賞秋葉最好的地點之一。」

由於黃石公園在夏季曾因暴雨引起洪災而關閉,前往旅遊時須先確認路況及公園開放時間。

優勝美地國家公園。Getty Images

優勝美地國家公園 / 加州

旅遊作家喬約格斯 (Joe Yogers) 說,論秋天的顏色,或許優勝美地國家公園 (Yosemite National Park) 很難與東岸的阿卡迪亞、仙那度相提並論,但他依然偏愛可以看到楓紅與灰色岩石相映成趣的優勝美地山谷。

約格斯鼓勵前往國家公園賞楓的人,盡量掌握精確地高峰時間,他說,即使氣象預報提供了賞楓的最佳時間,但氣候變遷讓一切都說不準,過去幾年他試圖走訪各處,希望欣賞到最美的楓葉,往往不是早到一個星期、就是晚了一個星期。