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省荷包…家有四年級生 快申請國家公園免費通行證

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
4年級生可申請免費國家公園通行證。取自Every Kid Outdoors網站
4年級生可申請免費國家公園通行證。取自Every Kid Outdoors網站

全美擁有數以百萬英畝的國家公園、山林湖泊，以及豐富的自然人文資源。2015 年歐巴馬政府推出一項稱為 Every Kid in a Park（2019年改為 Every Kid Outdoors）的計畫，提供免費國家公園通行證給4年級生，希望啟發下一代去探索這塊土地，並讓小朋友可以擺脫一天7小時黏在電腦或手機螢幕前的生活。

今年Every Kid Outdoors方案獲得聯邦轄下超過2000個單位、組織的支持，不只可以免費進入黃石、優勝美地這些知名的國家公園，國家紀念碑、歷史遺跡、國家海岸、野生動物保護中心和國家森林都適用。

免費通行證包括入園費、標準設施費、一天停車費，但不包含露營區的費用。除了持證的四年級生能免費入園外，同行的所有15歲以下兒童及最多三位成年人也一律免費。

四年級的小朋友只要上Every Kid Outdoors網站回答一些問題，例如喜歡甚麼樣的戶外活動，再填入幾個簡單內容，便可獲得免費通行證。記得一定要印出來 (不可只存在手機裡)，之後再到任何聯邦的休閒場所換成Every Kid Outdoors免費通行證卡片。

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