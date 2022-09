省荷包…家有四年級生 快申請國家公園免費通行證

4年級生可申請免費國家公園通行證。取自Every Kid Outdoors網站

全美擁有數以百萬英畝的國家公園、山林湖泊,以及豐富的自然人文資源。2015 年歐巴馬 政府推出一項稱為 Every Kid in a Park(2019年改為 Every Kid Outdoors)的計畫,提供免費國家公園通行證給4年級生,希望啟發下一代去探索這塊土地,並讓小朋友可以擺脫一天7小時黏在電腦或手機 螢幕前的生活。

今年Every Kid Outdoors方案獲得聯邦轄下超過2000個單位、組織的支持,不只可以免費進入黃石、優勝美地 這些知名的國家公園,國家紀念碑、歷史遺跡、國家海岸、野生動物保護中心和國家森林都適用。

免費通行證包括入園費、標準設施費、一天停車費,但不包含露營區的費用。除了持證的四年級生能免費入園外,同行的所有15歲以下兒童及最多三位成年人也一律免費。

四年級的小朋友只要上Every Kid Outdoors網站回答一些問題,例如喜歡甚麼樣的戶外活動,再填入幾個簡單內容,便可獲得免費通行證。記得一定要印出來 (不可只存在手機裡),之後再到任何聯邦的休閒場所換成Every Kid Outdoors免費通行證卡片。