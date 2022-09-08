不自己開車 也可遊加拿大洛磯山脈班夫國家公園

加拿大亞伯達省洛磯山脈的班夫國家公園景緻優美。取自pexels

加拿大 亞伯達省(Alberta)洛磯山脈(Rocky Mountains)的班夫國家公園(Banff National Park)景緻優美，遊客多了交通問題也變得嚴重。園方採取一系列政策，在因應爆量遊客之餘也維持更好的環境永續。

班夫國家公園是加拿大遊客量最多的國家公園，園方建議遊客不要開車前來，並提供搭乘大眾運輸或步行的方法。開車雖然方便，進入國家公園後停車卻很麻煩，大多數車位在早上8時前就客滿。當地市府、旅遊局和加拿大公園局致力提供公車，減少遊客自駕車 輛進入園區，惟須提前預約。

搭飛機抵達卡爾加里國際機場(Calgary International Airport)後，可搭乘布魯斯特快車(Brewster Express)前往班芙國家公園，甚至可直達酒店門口。

徒步

班夫鎮周遭有許多咖啡館、商店、酒吧、博物館、畫廊、住宿和高級餐廳，該小鎮的觀光 機能分布密集，且對行人相當友善。旅客可搭乘巴士、騎車或參加觀光團前往各健行小徑。

班夫國家公園提供搭乘大眾運輸或步行的方法。取自pexels

騎單車

騎單車可抵達風景優美的約翰斯頓峽谷(Johnston Canyon)等著名景點，沒車的話也能用租的。

搭公車

經濟實惠的Roam低排放電動公車可帶旅客前往硫磺山纜車(Sulphur Mountain Gondola)、明尼旺卡湖(Lake Minnewanka)、坎莫爾鎮(Canmore)和路易斯湖(Lake Louise)。

搭接駁車

如果要去路易斯湖和夢蓮湖(Moraine Lake)，可從班夫鎮搭Roam巴士，或從加拿大公園接駁車網站預訂從路易斯湖公園(Lake Louise Park & Ride)出發的接駁車。接駁車將會前往這兩個湖，定時發車，建議提前預約以免向隅。

觀光巴士

便捷的觀光巴士HopOnBanff服務將帶遊客搭乘改裝的校車，從小鎮前往約翰斯頓峽谷、路易斯湖和夢蓮湖，沿途會有導覽解說。欲知詳情請上官網：布魯斯特觀光(Brewster Sightseeing)或Great Divide Nature Interpretation。

雪季交通

預約接駁車，從酒店直達三大滑雪勝地。