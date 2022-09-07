全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

冰原大道穿越亞伯達省的洛磯山脈，被認為是加拿大最美麗、最令人屏息的公路。取自Parks Canada

旅遊的方式有很多種，其中一種比較自由、有彈性的方式就是公路旅行，它可以是一天來回的輕鬆小旅行，也可以是一生必訪、史詩般的壯遊之旅。

正在計畫尋找下一趟旅行目的地的旅人，旅遊網站Boolmundi建議了15條全世界最佳的公路旅行路線，其中有兩條就在美國境內，是此生不能錯過的美景；每個人都可以將這15條路線列入壯遊清單，夢想雖在遠方，但早晚都可以實現。

1. 加拿大冰原大道（Icefields Parkway, Canada）

賈斯珀(Jasper)到路易斯湖(Lake Louise)，全長232公里，中途不停的話，約3小時車程。從出發到終點，可規劃2天的行程。

冰原大道穿越亞伯達省的洛磯山脈，被認為是加拿大最美麗、最令人屏息的公路（又稱93號公路），這條路穿越崎嶇山路、森林、河流、山谷，尤其是旅途中不時可見的青綠湖泊，是最夢幻的打卡景點。

沿途值得駐足景點：一睹賈斯珀南邊的阿薩巴斯卡瀑布（Athabasca Falls）；探索哥倫比亞冰原（Columbia Icefield）的冰川；登上觀景點遠眺沛托湖（Peyto Lake）；在路易斯湖上划貢多拉（gondola）、還有機會看到北美洲灰熊正在覓食。

冰原大道沿途路況良好，尤其是南邊的部分，僅有一、兩處稍微顛頗的路面，清晨或黃昏時，經常可見到麋鹿、駝鹿或熊漫步在馬路上。這條路雖全年開放，但冬季（12月-2月）有時會因為冰雪而封路；5月到9月較適合出行，但7、8月是熱門旺季，每月車流量可達10萬。

美國50號公路經過內華達沙漠的路段被稱為「美國最孤獨的道路」。取自unusualplaces.com

2. 美國50號公路（U.S. Route 50）

雷諾（Reno）到大盆地國家公園（Great Basin National Park），全長657公里。可以從任何地點開始，安排6小時或三天的行程，建議至少停留一晚。

1986年Life雜誌將這條公路經過內華達沙漠的路段稱之為「美國最孤獨的道路」（the Loneliest Road in America），所到之處人跡罕至。50號公路路況良好，這條路的荒涼與寧靜，對喜歡欣賞曠野寂寥景觀的旅人來說，是美國最好的公路旅行之一。

值得停駐景點：遠方連綿不斷的荒漠、高山；大盆地國家公園；在Middlegate Station挑戰該餐廳的「魔鬼漢堡王」；拿份官方出版的50號公路指南（Highway 50 survival guide），沿路蓋章，完成後可獲得內華達州府挑戰成功的認證。

50號公路維護良好，而且一路筆直而行，最大問題是沒有指路標，也不容易找到加油站，上路前最好先確認可以加油的地方。這條公路全年開放，但12月至1月，夜晚氣溫可降至零下，7至8月又是致命的熱浪，因此5至6月、9至10月較適合上路。

阿根廷40號國家公路沿途可參觀1萬3千年前的洞穴壁畫-手洞。取自UNESCO

3. 阿根廷40號國家公路（Ruta Nacional 40, Argentina）

聖克魯斯省（Santa Cruz province）的維基尼角（Cabo Vírgenes）到胡胡伊省（Jujuy province）的拉基亞卡（La Quiaca），全長5224公里。一星期或一個半星期都走不完，至少要排上兩星期行程或更長。

阿根廷40號國家公路是一條充滿冒險、具高度挑戰性的路線──5000多公里的路程中，從海平面到海拔5000公尺以上的高山都會經過，是世界上最偉大公路旅行之一，沿途可以盡覽整個阿根廷高原風光，更別說完成旅程之後將讓人終生引以為傲。

值得停駐景點：聖克魯斯省可追溯至1萬3千年前的洞穴壁畫---手洞（Cueva de las Manos）；門多薩（ Mendoza）品嚐梅貝克葡萄釀製的酒；體驗聖卡洛斯（Bariloche）的戶外活動；列入聯合國世界自然遺產、位於埃爾卡拉法特（el calafate）附近的冰川國家公園（Los Glaciares National Park）。

雖號稱國家公路，但一路布滿泥土與碎石的阿根廷40號國家公路，有時甚至沒有路，最好駕駛有四輪驅動旅行車，有些路段十分偏僻，能加油時就把油箱加滿。如此漫長的公路旅行，橫跨不同氣候型態，很難指出何時適合前往；也許11月至3月較適合出行，旅館 不會太難訂。

巴西佛德角海岸擁有無數天堂般的海灘。取自TripAdviser

4. 巴西佛得角海岸（Costa Verde, Brazil）

桑托斯（Santos）到里約熱內盧（Rio de Janeiro）的科帕卡瓦納（Copacabana），全長340公里。可以一天完成旅程，不過最好花上幾天待在不同城鎮，瀏覽沿線的海岸、雨林風光。

巴西佛得角海岸（又稱綠色海岸）公路，是條優美壯麗的沿海公路，擁有無數天堂般的海灘、許多有趣的小鎮和茂密的熱帶雨林，以及大量陸地與海洋的野生動物，遊客可以在此感受海洋文化，以及巴西的熱情。

值得駐足景點：桑托斯的足球比賽；佛得角海岸知名海灘；在烏巴圖巴（Ubatuba）停留一晚、海邊衝浪或深入雨林健行；探索里約熱內盧的科帕卡瓦納的知名海灘；不能錯過的還有駝背山（Corcovado mountain）頂的耶穌基督雕像。

沿途路況大致良好，不會碰上什麼問題，12月至3月間氣候最為宜人，如果想體驗里約熱內盧最繽紛、多彩多姿的嘉年華，就選在2月前往。

66號公路也被稱為「美國的母親之路」。取自National Park Service

5. 美國66號公路（U.S. Route 66）

芝加哥到洛杉磯，全長3940公里。至少要9天以上的行程，最好花上一個月，細細品味不同的體驗。

見證西部大開發歷史的66號公路，也被稱為「美國的母親之路」，是美國歷史上主要的交通要道之一。沿途會經過中西部8個州，感受濃濃的歷史痕跡，以及中西部鄉村的不同韻味。雖然因為州際公路興起後重要性逐漸被取代，部分路段也不復存在，但依然是許多自駕愛好者嚮往的公路旅遊首選。這條路也是美國許多流行文化提及的道路，十分值得朝聖。

值得停駐景點：伊利諾州春田市的速食餐廳Cozy Dog drive in；在奧克拉荷馬州的克林頓（Clinton）參觀66號公路博物館；沿途附近的亞利桑納州大峽谷國家公園(Grand Cayon)；即使不想賭博、拉斯維加斯這個「罪惡之城」（Sin City）依然值得一訪。

原始的66號公路約僅四分之一道路適合行駛，其餘則是行經高速高路與當地道路。由於距離遙遠，在沙漠路段可能得開上160公里才看得到加油站，記得加滿油箱、備足食物、飲水和衣服；在高溫下，汽車冷氣十分必要。最適合出遊的月份為春天至初夏（4月下旬至6月）、秋天（9月至10月上旬），在這些時候，天氣不至太熱，可以搖下車窗呼吸新鮮空氣，交通也不致太擁擠。

大洋路是澳洲最有名的公路旅行景點之一。取自visitvictoria.com

6. 澳洲大洋路（The Great Ocean Road, Australia）

維多利亞省的托爾坎（Torquay）到亞倫斯福德（Allansford），全長243公里。或許一天可以走完，但值得花一或兩個星期探訪沿途有趣的景點。

大洋路是澳洲最有名的公路旅行景點之一，沿途有各種令人贊嘆的美景、奇異的地質構造與野生動物，以及無數值得逗留的地方。建於巴斯海峽海岸懸崖峭壁間的這條道路，每年都吸引超過250萬遊客造訪。

值得停駐景點：上路前先在托爾坎享受衝浪樂趣；在肯尼特河鎮（Kennett River ）參觀無尾熊動物園；大洋路上的十二使徒岩（The Twelve Apostles）；深入內陸、前往大奧特維國家公園（Great Otway National Park）健行。

大洋路路況保持相當完好，可充分領略駕駛樂趣。最適合前往的月份為2月至3月、10月至11月，此時氣候舒適、人潮也不那麼擁擠。

蘇格蘭北海岸500號公路可順遊當地知名城堡。取自northcoast500.com

7. 蘇格蘭北海岸500號公路（North Coast 500, Scotland）

印威內斯（ Inverness）到印威內斯，全長830公里的環狀公路，至少安排一星期以上行程。

北海岸500號公路開始於2014年，簡稱NC500，是條環繞整個蘇格蘭北部的公路，在這條路上可以欣賞蘇格蘭北部高地的粗獷豪邁風情，並在各大小城市裡感受獨一無二的浪漫。遊客可沿著英國戲劇性的北部海岸線，再進入農村地區和荒涼原野，是歐洲北部最佳公路旅行路線。

值得停駐景點：遊覽蘇格蘭幾個知名城堡Cawdor Castle、Dunrobin Castle和the Castle of Mey；觀賞當地野生動物貂鼠、鹿、猛禽、鯨魚、海豚；北海（North Sea）泥灘探險；參觀世界知名釀酒廠、品嚐威士忌。

NC500路況大致良好，但部分路段狹窄、甚至呈現髮夾彎；路上偶爾會出現動物，一路都得小心駕駛，不適合開太大型的車輛。最適合前往的月份為5月至10月，此時氣候舒適，餐廳、旅館等設施都有開業，但記得天氣多變化，誰也說不準。

義大利阿瑪菲海岸公路擁有如畫的地中海美景、建在崎嶇懸崖上的迷人城鎮。取自TripAdviser

8. 義大利阿瑪菲海岸公路（Amalfi Coast Road, Italy）

索倫托（Sorrento）到薩萊諾（Salerno），全長56公里。交通順暢的話，兩小時就可走完的路程，值得花上兩天時間，並在阿瑪菲住一晚。

這條路線並不長，但它是義大利坎帕尼亞（Campania）地區、甚至整個歐洲大陸最美的海岸公路。即使名氣太響、物價太高、經常擠滿人，但如畫的地中海美景、奇特的漁村、建在崎嶇懸崖上的迷人城鎮，依然吸引大批觀光 客造訪。

值得停駐景點：出發前花一天時間參觀索倫托的卡布里島（Cápri）；在阿瑪菲停留一晚，拜訪世界文化遺產、13世紀的天主教堂與旁邊同一時期的紀念碑（Cloister of Paradise）；找得到停車位的話，享受山頂小鎮拉維洛（Ravello）無敵海景視野；在終點站薩萊諾，以美食、美酒犒賞自己一下。

這條路路況大致良好，但有許多狹窄路段及近乎直角的彎路，最大問題是旺季時的交通堵塞。最佳造訪月份為4月、6月或9月，此時季後舒爽，也可避開7、8月的旅遊尖峰季節。

冰島環形路的國道1號，連接了冰島大多數人口聚集的城鎮。取自visiticeland.com

9. 冰島 環形路（Ring Route 1, Iceland）

雷克雅維克（Reykjavik）到雷克雅維克，全長1332公里。若一路不停的話，12小時可以開完全程，但值得花至少一星期以上探訪沿途美景。

冰島近幾年成為全球熱門旅遊地點，這條被稱為環形路的國道1號，是環繞全島的一條國道，它連接了冰島大多數人口聚集的城鎮，也是許多遊客了解冰島的最主要方式，著名的旅遊景點，都在這條公路所經之處。

值得停駐景點：雷克雅維克附近的黑沙灘；前往300公里長的 Golden Circle；造訪Gullfoss瀑布、辛格韋德利國家公園（Thingvellir National Park）、凱瑞斯火口湖（Kerid Volcanic Crater）等；冰島最佳賞鯨點亞庫萊利（Akureyri），幸運的話可以捕捉到藍鯨身影；瀏覽有「冰島縮影」之稱的斯奈山半島（Snaefellsnes Peninsula）。

冰島道路維護極佳，雖然普通車輛皆可行駛，但四輪驅動的休旅車可以有較寬敞的空間。最適合前往的月份為7、8月，天氣舒適但人也最多，想避開的話可選擇4至5月或9至10月。

烏茲別克的撒馬爾罕是絲綢之路上的觀光重鎮。取自TripAdviser

10. 烏茲別克絲綢之路（Silk Road, Uzbekistan）

塔什干（Tashkent）到希瓦（Khiva），全長1000公里。沿途個城鎮距離約一天車程，全部行程至少需要10天至兩星期。

絲綢之路即是大家熟知的絲路，這條在烏茲別克的道路正是歷史上由中國前往歐洲的途徑。行駛在這條路上時，可以想像自己正踏著千年前古代駱駝商隊的足跡，探索烏茲別克鮮為人知、壯麗的古蹟。烏茲別克近幾年才真正開放觀光，依然有許多尚未被開發的祕境。

值得停駐景點：探訪14世紀帖木兒（Tamerlane）帝國首都撒瑪爾罕（ Samarkand）、這座城市被譽為「開放的博物館」；參觀布哈拉（Bukhara）的卡揚宣禮塔（Kalon Minaret），這座700公尺的高塔已屹立900年，也被稱為「死亡之塔」，因過去死刑犯都被送往塔頂拋下；絲路重要城鎮希瓦古城，曾是可汗的皇宮，儼然一座大型博物館，也被列為世界文化遺產。

絲綢之路的路況還算不差，儘管有的路坑坑洞洞、有些顛頗；比較大的問題是加油，烏茲別克的加油站是提供天然氣，最好在當地租車、不要開自己的車。另外有些地區，汽油是裝在塑膠瓶內在路邊販售。最佳旅遊月份為春天和秋天（4至5月、9月至11月），此時可避開炎熱夏季與酷寒的冬天。

穿越戈壁沙漠是蒙古近幾年興起的旅遊項目。GettyImages

11. 蒙古戈壁沙漠（Gobi Desert, Mongolia）

烏蘭巴托（Ulaanbaatar）到南戈壁（Omnogovi）的達蘭扎德嘎德（Dalanzadgad），全長586公里。8小時到一天的路程，最好安排一個星期可以盡情遊覽大漠風光。

穿越戈壁沙漠是蒙古近幾年興起的旅遊項目，是穿越巨大沙丘的另類冒險之旅。想像在無止盡地黃沙間奔馳、紅色沙丘時而出現、時而消失在地平線，這樣的景觀從成吉思汗（Genghis Khan）時代至今，沒有太大改變。

值得停駐景點：戈壁或許被視為只是一成不變的無盡黃沙，但其實它的地貌不停在變化，尤其是途中經過的蒙古村落；體驗蒙古遊牧民族好客的熱情，但需要借助當地導遊的溝通；夜晚仰望遼闊的星夜、銀河；參觀位於達蘭扎德嘎德的戈壁古爾班賽汗國家公園（Gobi Gurvansaikhan National Park）。

在茫茫沙漠中行駛，沒有路標，道路有時就只是輪胎的痕跡。駕駛四輪驅動休旅車、導航系統是必備，因為再有經驗的戈壁駕駛，有時也會瞬間迷失方向、陷入險境。

蒙古屬於極端型氣候，夏天高溫可達攝氏40度、冬天低溫可降至攝氏零下40度；春天（4、5月）和秋天（9、10月）較為宜人，但依然不是太舒適。每年7月11至13日在那達慕（Nadaam）舉行的國家運動會，可觀賞每個蒙古族男子都必須操習的「男子三藝」—摔跤、射箭、賽馬競賽。

喀喇崑崙公路是世界上海拔最高的國際高速公路。取自dangerousroads.org

12. 巴基斯坦喀喇崑崙公路（Karakoram Highway, Pakistan）

巴基斯坦的阿伯塔巴德（Abbottabad）到中國新疆的喀什，全長1200公里。行程至少兩個星期或更長，慢慢欣賞沿途文化與自然風光。

喀喇崑崙公路也被稱為「友誼公路」，是條連接巴基斯坦與中國新疆的道路。沿途穿越喜馬拉雅山、喀喇崑崙山、興都庫什山、帕米爾高原，最高點4800公尺，是世界上海拔最高的國際高速公路。

值得停駐景點：中國境內終點喀什位於古絲路上，有多元的種族與文化；世界最高的邊防隘口「紅其拉甫口岸」（Khunjerab Pass）；這是觀光客鮮少出現的旅遊路線，當地民眾的熱情將是難忘的回憶。

喀喇崑崙公路路況大致算好，但經過4800公尺、相當於法國白朗峰高度的「紅其拉甫口岸」時，克服高山症是另一個大的挑戰。季風從7月到9月，夏天常因強風吹拂導致土石鬆動；冬天從1到4月，冰雪也會導致這條路完全封閉，所以最佳造訪月份，應是5至10月。

南非花園大道沿線保留許多瀉湖。擷自[email protected] Africa Travel

13. 南非花園大道（Garden Route, South Africa）

伊麗莎白港（Port Elizabeth）到莫塞爾灣（Mossel Bay），全長366公里。行程從最短三天，到最長兩個星期都適宜。

體驗南非的最佳旅遊路線，便是行經「花園大道」這條南非東海岸的公路，這也是世界最美的海岸公路之一。「花園大道」名稱源自當地蔥鬱、生態多樣的植物，以及遍布在海岸上的大量潟湖，沿途也有許多可供健行的步道。

值得停駐景點：暴風河森林（Tsitsikamma Forest）健行，遠眺海岸風光；克尼斯納（Knysna)的石灰岩峭壁，將印度洋隔在山外，保護著大片寧靜的潟湖；體驗布勞克朗斯大橋（Bloukrans Bridge）的高空彈跳；距莫塞爾灣不遠的赫曼紐斯（Hermanus）也是賞鯨的熱門景點。

「花園大道」路況佳，適合各類車輛行駛，沿途不乏商家、餐廳與旅館，這裡也是南非最安全的區域之一。由於氣候溫暖，最適合造訪月份為11月至3月，但這也是熱門的旅遊季節，想避開高峰，可選擇2至4月或9至10月。

納米比亞的骷髏海岸沿線以眾多沈船而聞名。擷自[email protected]

14. 納米比亞骷髏海岸（Skeleton Coast, Namibia）

文豪克（Windhoek）到骷髏海岸（國家公園），全長485公里。行程至少須有開車兩天到Cape Cross，另外一天到骷髏海岸國家公園；若天數更多，可以讓步調更悠閒。

位於納米比亞的骷髏海岸，不祥的名字得自於海岸沿線有眾多沈船而聞名，而這些沈船的骨架在海灘上鏽蝕，遠看就像是大型生物的骨骼。根據統計，此處約有500艘沈船的遺跡，也被葡萄牙水手稱為「地獄之門」；雖然地處偏遠，卻有許多人來此朝聖，成了納米比亞重要的景點之一。

值得停駐景點：海邊小鎮斯瓦科普蒙德（Swakopmund)，擁有一座德國殖民時期建築的度假旅館，這裡曾是電影「瘋狂麥斯：憤怒道」拍攝之地；海狗（fur seal）棲息地Cape Cross，數量最多時曾有25萬隻海狗聚居於此；到骷髏海岸國家公園觀賞大象、犀牛、獅子、胡狼、鬣狗、長頸鹿等野生動物。

路況在國家公園之前都還算好，在進入國家公園前要確保車輛沒有問題，畢竟在一個叫做骷髏海岸的國家公園裡，沒人希望發生車子爆胎、又沒有備胎的慘事。最適合造訪的月份是乾季（6至10月），10至11月是海狗繁殖的季節，可以看到數量最多的海狗。

紐西蘭南島觀光公路擁有傑出自然美景。GettyImages

15. 紐西蘭南島觀光公路（Southern Scenic Route, New Zealand）

但尼丁（Dunedin）到皇后鎮（Queenstown），全長610公里。可安排3至5天的行程，或更長天數。

這條公路曾被雪梨先驅報譽為「世上最偉大未被發現的公路」之一，整條路線的風景可以讓遊客探索紐西蘭南島海岸的迷人之處。壯麗崎嶇的海岸線，擁有傑出的自然美景，獨特的自然資源，讓人一路目不暇給。

值得停駐景點：皇后鎮位於寧靜的瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）湖畔，適合在此小住幾天；在納伊塔胡部落（Kai Tahu）探索毛利族（Maori）文化；在擁有茂密森林與美麗海岸的卡特林斯（Catlins）小憩；海鮮愛好者不能錯過產於布拉夫港（Bluff）、聞名世界的頂級野生生蠔Bluff Oyster。

這條公路以路況極佳著稱，路標也十分明顯。最適合造訪的月份為乾季（6至10月），此時也可以看到數量最多的野生動物。