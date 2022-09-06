全年最美的季節…從紐約市出發 秋日21個最佳度假勝地

秋季除了登山、賞楓，還可享受美酒、舒適住宿或豪華露營。Getty Images

秋天到了，休閒娛樂媒體TimeOut針對紐約人搜選出21個最佳秋季度假勝地，除了賞楓，還可享受美酒、舒適住宿或豪華露營。

這21個旅遊勝地適合紐約人、或者從紐約出發，紐約州多達11個景點，康州、麻州 各3處，羅德島有2處，長島和賓州 各有1 個推薦景點。

紐約州11個景點包括伍德斯托克(Woodstock)、比肯(Beacon)、新帕爾茲(New Paltz)、哈德遜(Hudson)、伊薩卡(Ithaca)、普萊西德湖(Lake Placid)、沃里克(Warwick)、石崗(Stone Ridge)、雅森斯(Athens)、薩拉拖加溫泉小鎮(Saratoga Springs)、 蘇利文郡(Sullivan County) 。

康州3個景點包括鍚爾弗邁恩(Silvermine)、斯托寧頓(Stonington)、米斯蒂克(Mystic)；麻州3景點包括伯克希爾(Berkshires)、塞勒姆(Salem)、萊諾克斯(Lenox)；羅德島2個度假勝地位於紐波特(Newport)、首府普羅維登斯(Providence)；長島1景點是北叉半島(North Fork)；賓州1景點是費城(Philadelphia)。

紐約市 距離這些風景如畫的地方只有幾個小時的路程 ，有些地方甚至可搭乘大眾工具抵達，猶如紐約市後花園。21景點中有幾個地方別具特色：

紐約伍德斯托克─退休嬉皮人士、藝術家和一般居民混居，除了漫步街上，還可到Overlook Mountain登山。

麻州伯克希爾─以文學和音樂文化著稱，是波士頓大都會時髦人士體驗美好安靜生活的好去處。

紐約比肯─是古樸城市，有非常棒的飲食和藝術景觀，從火車站步行五分鐘就可到達現代藝術博物館 Dia:Beacon。

紐約新帕爾茲─莫霍克山莊(Mohonk Mountain House)有 2200 英畝森林，適合健走，

紐約伊薩卡─是座大學城，賞楓、採南瓜之餘又可盡情體驗城鎮夜生活和眾多餐廳。

紐約薩拉托加溫泉小鎮─200多年來因天然礦泉聞名，其天然碳酸奇觀全美罕見，據說有治療功效，泉水有助紓緩胃部不適和胃灼熱。

賓州費城─距紐約市僅一小段火車車程，其鵝卵石街道和古樸老式聯排別墅更可烘托秋季美景，從紐約市出發可速去速回。

在全年最美的季節安排一個周末出遊，一年的辛勞都值得了。