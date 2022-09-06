我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

監視器顯示 喬州投票機遭動手腳同天 有共和黨人員進出

全年最美的季節…從紐約市出發 秋日21個最佳度假勝地

編譯周芳苑／即時報導
秋季除了登山、賞楓，還可享受美酒、舒適住宿或豪華露營。Getty Images
秋季除了登山、賞楓，還可享受美酒、舒適住宿或豪華露營。Getty Images

秋天到了，休閒娛樂媒體TimeOut針對紐約人搜選出21個最佳秋季度假勝地，除了賞楓，還可享受美酒、舒適住宿或豪華露營。

這21個旅遊勝地適合紐約人、或者從紐約出發，紐約州多達11個景點，康州、麻州各3處，羅德島有2處，長島和賓州各有1 個推薦景點。

紐約州11個景點包括伍德斯托克(Woodstock)、比肯(Beacon)、新帕爾茲(New Paltz)、哈德遜(Hudson)、伊薩卡(Ithaca)、普萊西德湖(Lake Placid)、沃里克(Warwick)、石崗(Stone Ridge)、雅森斯(Athens)、薩拉拖加溫泉小鎮(Saratoga Springs)、 蘇利文郡(Sullivan County) 。

康州3個景點包括鍚爾弗邁恩(Silvermine)、斯托寧頓(Stonington)、米斯蒂克(Mystic)；麻州3景點包括伯克希爾(Berkshires)、塞勒姆(Salem)、萊諾克斯(Lenox)；羅德島2個度假勝地位於紐波特(Newport)、首府普羅維登斯(Providence)；長島1景點是北叉半島(North Fork)；賓州1景點是費城(Philadelphia)。

紐約市距離這些風景如畫的地方只有幾個小時的路程 ，有些地方甚至可搭乘大眾工具抵達，猶如紐約市後花園。21景點中有幾個地方別具特色：

紐約伍德斯托克─退休嬉皮人士、藝術家和一般居民混居，除了漫步街上，還可到Overlook Mountain登山。

麻州伯克希爾─以文學和音樂文化著稱，是波士頓大都會時髦人士體驗美好安靜生活的好去處。

紐約比肯─是古樸城市，有非常棒的飲食和藝術景觀，從火車站步行五分鐘就可到達現代藝術博物館 Dia:Beacon。

紐約新帕爾茲─莫霍克山莊(Mohonk Mountain House)有 2200 英畝森林，適合健走，

紐約伊薩卡─是座大學城，賞楓、採南瓜之餘又可盡情體驗城鎮夜生活和眾多餐廳。

紐約薩拉托加溫泉小鎮─200多年來因天然礦泉聞名，其天然碳酸奇觀全美罕見，據說有治療功效，泉水有助紓緩胃部不適和胃灼熱。

賓州費城─距紐約市僅一小段火車車程，其鵝卵石街道和古樸老式聯排別墅更可烘托秋季美景，從紐約市出發可速去速回。

在全年最美的季節安排一個周末出遊，一年的辛勞都值得了。

秋色醉人，紐約市周邊有許多賞楓景點。Getty Images
秋色醉人，紐約市周邊有許多賞楓景點。Getty Images

紐約市 麻州 賓州

上一則

廚房、衛浴排水卡卡的 水管疏通劑怎麼挑選？

下一則

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

延伸閱讀

紐約豪雨來襲 市府警告：嚴防淹水、交通亂

紐約豪雨來襲 市府警告：嚴防淹水、交通亂
布碌崙康尼島建渡輪碼頭 紐約市府評估選址

布碌崙康尼島建渡輪碼頭 紐約市府評估選址
前紐約警參加國會暴動襲警 被判刑10年

前紐約警參加國會暴動襲警 被判刑10年
全球最瘦摩天大樓「史坦威塔」 紐約之柱

全球最瘦摩天大樓「史坦威塔」 紐約之柱

熱門新聞

好市多派人站在出口，檢查每位顧客的結帳收據。Getty Images

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

2022-09-02 10:30
安排退休計劃時，慎選節稅的投資和退休帳戶至關重要。取自pexels

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

2022-08-31 10:32
有些商品在亞馬遜買可能更省錢。Getty Images

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

2022-08-31 10:41
善用社會資源，持紅藍卡的年長者看牙仍可降低醫療費、甚至免費。取自pexels

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

2022-08-30 10:47
日常偏好的某些飲料會干擾身體的血糖，戒掉它們可以讓身體變得更健康。取自pexels

不希望太早被糖尿病纏上 快戒掉這6類飲料

2022-08-29 10:40
在美國出現的一些「偽日本料理」在日本根本沒人吃過。取自pexels

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

2022-09-01 10:18

超人氣

更多 >
阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾

阿湯就是愛玩命…「不可能的任務」最新畫面嚇壞觀眾
59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水
沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線