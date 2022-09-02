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新州海洋城 秋季旅遊首選 預訂住宿天數名列前茅

編譯周芳苑／綜合報導
線上租房業者Airbnb宣稱，以預訂住宿天數計算，新澤西州海洋城是今秋旅遊首選地。圖為暮光中的海洋城木板人行道。Getty Images
線上租房業者Airbnb宣稱，以預訂住宿天數計算，新澤西州海洋城是今秋旅遊首選地。圖為暮光中的海洋城木板人行道。Getty Images

勞工節過後象徵非正式地進入秋季，線上租房業者Airbnb宣稱，以預訂住宿天數計，新澤西州海洋城(Ocean City)是今秋旅遊首選地，很多人打算在南澤西海岸(South Jersey Shore)的這個小鎮享受海灘和木板人行道。

海洋城商會執行董事吉莉安(Michele Gillian)說，海洋城在勞工節過後的第二個度假季深具吸引力，在9到 11月一年中最舒適的幾個月當中，海洋城是戶外活動的絕佳去處。

Airbnb 發言人索恩(Haven Thorn)未提供具體數據，不過他說，預訂住宿天數足以將自許為「全美最棒家庭度假勝地」的海洋城排名在全美其他九個熱門度假地之上，這些地方包括密西根州安娜堡等若干大學城、密西西比州牛津、路易斯安納州首府巴頓魯治、肯塔基州勒辛頓、德州拉伯克等。

索恩說，有些人想在天氣變冷之前享受木板人行道、海灘和湖泊。吉莉安則認為還有其他因素，2020年疫情爆發以來，新州海岸區旅遊業蓬勃發展，開車就可抵達的旅遊勝地對費城和紐約數百萬人來說更具吸引力，而且越來越多秋季活動在海岸舉行。

商業界20年前便在海洋城推動旅遊，在旺季和淡季之間積極舉辦更多活動。今秋主要活動包括海洋城流行音樂會、周末車展、10月初秋季街區派對以及9月下旬以海洋城為終點站的單車活動 。

吉莉安說，秋季活動每年吸引越來越多遊客，而且，Airbnb和 Vrbo等線上租賃公司提供另一種住宿選擇，傳統上，海洋城提供從周六到隔周周六的出租安排，有了Airbnb，可選擇一晚、兩晚和三晚等彈性住宿，吸引一些年輕家庭。

面對即將到來的勞工節長周末，全美各地許多人以短期租賃方式旅遊。索恩說，去年，勞工節長假的星期六是Airbnb入住人數最多的一天，而今年勞工節周末單人旅遊預計比去年增加20%。

勞工 新澤西州 路易斯安納州

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