華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機

乘客如果遇到不愉快的飛航體驗，航空公司當然要負擔絕大部份責任，但很多時候問題則出在消費者身上。圖：pixabay

華盛頓郵報 報導，乘客如果遇到不愉快的飛航體驗，航空公司當然要負擔絕大部份責任，但很多時候問題則出在消費者身上。某些消費者在搭機之前，可能需要稍微反省是否注意機艙禮儀，文明人搭機的基本準則包括：

不要爭先恐後搶著登機

報導指出，不要成為「暴民」(The Mob)的一員，要遵守文明社會規範，等候登機群組(boarding group)順序宣布。早一點上飛機當然很好，能確保座位上方置物櫃還有空間能放行李，但如果還沒輪到登機就焦躁難耐，最好讓自己冷靜下來。

進入機艙時，行經走道時要小心隨身行李不要撞到座位上的乘客。

了解座位的禮儀規則

報導指出，不同座位有著不同的禮儀。坐在走道位置的乘客，要當一名「優雅的守門人」(gracious gatekeeper)，讓坐在同一排的其他乘客可以方便進出。除了空服員宣布的特定指示之外，靠窗位置的乘客則對於窗簾是否拉上擁有最終決定權(final say)，但要體諒陽光照射是否讓鄰座乘客不舒服。

中間位置是最不舒服的座位，如同對於被分配到這個座位的乘客略予補償，可以放心使用座位左右兩邊扶手(armrests)。

在機艙裡不要脫鞋，若真要脫鞋，至少也要穿著襪子

有些乘客入座之後便把鞋襪都脫了，但足科醫師文森特(Ebonie Vincent)分析，赤腳通過機場 安檢或踏在機艙地毯上，可能因此接觸到真菌、細菌以及病毒，導致感染或長疣。基於健康安全，千萬不要赤腳進入飛機上的洗手間。

報導指出，在機艙裡光著腳丫，可能讓鄰座乘客覺得噁心，所以起碼也要穿著襪子，且記得不要把腳伸到前排座位的扶手上。

準備放下椅背之前，不妨先想一想

長久以來，機艙座位椅背放下問題，經常引發前後座乘客爭議。報導指出，花錢購買機票，當然有權利放下椅背，但要注意禮儀，放下椅背之前要轉過頭去，查看一下後座乘客。如果後座正好坐著兒童，椅背可以盡量放低，但如果乘客人高馬大，或者正在使用筆記型電腦，最好體諒對方，不要放下椅背。

味道濃厚的餐點別帶上飛機

食物味道是否好聞，每個人都有主觀認定。有人可能覺得清蒸球芽甘藍(Brussels sprouts)聞起來香噴噴，但其他乘客則受不了。如果餐點氣味特別濃厚，最好避免帶上飛機。

自備餐點上飛機時，要考慮食用是否方便。湯湯水水的餐點可能灑得到處都是，並不適合帶上飛機享用。

報導指出，在機上吃東西時，不妨以在朋友家作客時的禮儀做為準則，吃東西如果不小心掉在地上，是否會留著讓主人收拾？要自己收拾餐點，把垃圾交給空服人員帶走。基於疫情 考量，要避免舔手指，因為雙手會碰觸到機艙許多物體表面。

不要在座位上剪指甲、使用牙線

如果非得要在機上剪指甲、使用牙線，應該前往洗手間，不是在座位上。

依照順序下飛機

搭機禮儀其中一項不成文規定是，應該等到輪到自己這排座位下機，才走出來站在走道上。有些乘客經過長途飛行，可能已經渾身痠痛，想要舒展筋骨，希望早一點起身，此時要注意別對周圍乘客造成壓迫感。如果擔心轉機時間可能不夠，迫不及待想要先下飛機，訂機票時就應該預先把變數納入考量，選擇機位時可以挑選較為前排的區塊。