精挑細選…全美10大適合全家出遊露營區和房車公園

亞利桑納州Islander Resort。取自slander Resort網站

全美共有2萬2000多個露營區，適合全家出遊。場地各有特色，萬中選一大有學問；如同選擇住房，「地點」是首要考量。

全家旅遊資訊網站FamilyVacationist實地訪查後列出適合全家出遊的最佳十個露營場地，除了帳篷、房車(RV)、小屋等基本住宿區和泳池，另各有特色。

一，亞利桑納州Islander Resort 。位於湖畔，可釣魚、開船，租用槳板、水上摩托車等；附有沙灘，另有匹克球(pickle ball)等經典營區活動。

科羅拉多州Winding River Resort。取自Winding River Resort網站

二，科羅拉多州Winding River Resort。沿科羅拉多河，毗鄰國家公園及國家森林，可享受貨車住宿(Covered Wagon)體驗。工作日有冰淇淋社交活動，附有高爾夫球、遊樂場和牛仔教堂。

紐約州Tall Pines Campground and River Adventures。取自Tall Pines Campground網站

三，紐約州Tall Pines Campground and River Adventures。餐飲業者Chippy's週五出動粉紅色車提供披薩外送服務Hippie Pizza Delivery。附近有棒球名人堂(Baseball Hall of Fame)。

佛羅里達州Splash RV Resort and Waterpark。取自Splash RV Resort and Waterpark網站

四，佛羅里達州Splash RV Resort and Waterpark 。提供重型寬輪蓬車住宿(Conestoga Wagons)。活動包括沿河漂流、水療中心等。開車6小時可到奧蘭多遊玩。

俄亥俄州Austin Lake RV Park and Cabins。取自Austin Lake RV Park and Cabins網站

五，俄亥俄州 Austin Lake RV Park and Cabins。位於大型人造湖上，可遠足、騎自行車，另有80英畝湖泊可享水上活動，還有登山步道、賞鳥區、遊樂場等。

加州Newport Dunes RV Resort and Marina。取自Newport Dunes RV Resort and Marina網站

六，加州 Newport Dunes RV Resort and Marina。有碼頭、船隻坡道、自行車和船隻租賃、無波海灘和游泳湖。開車30分可到迪斯尼樂園(Disneyland)和納氏草莓園公園(Knott's Berry Farm)。

威斯康辛州Pineland Camping Park。取自Pineland Camping Park網站

七，威斯康辛州Pineland Camping Park。有全球最大的充氣滑水道Pinezilla，高42呎、長175呎，另有巨型象棋、跳枕等奇特娛樂。

南達科塔州Beaver Lake Campground。取自Beaver Lake Campground網站

八，南達科他州Beaver Lake Campground。有81個露營地，附有360呎長水滑梯。鄰近景點有Mount Rushmore、Custer State Park等。

肯塔基州Yogi Bear's Jellystone Mammoth Cave。取自Yogi Bear's Jellystone Mammoth Cave網站

九，肯塔基州Yogi Bear's Jellystone Mammoth Cave。距國家公園Mammoth Cave National Park僅幾哩，可划船、到附近玩滑索翱翔；有沙灘充氣障礙訓練場、迷你高爾夫球場和籃球場。

賓州Elizabethtown/Hershey KOA。取自Elizabethtown/Hershey KOA網站

十，賓州Elizabethtown/Hershey KOA。房車區鋪有礫石，可開車到巧克力主題公園Hersheypark、費城 自由鐘(Liberty Bell)等景點。