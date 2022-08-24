下個日全食在2023 這趟16天郵輪旅行可全程目睹

郵輪將航行至印度洋觀賞日全食。取自Ponant網站

無論你是一名專業的天文學家，或只是一個業餘的觀星迷，觀看日全食都是一個讓人畢生難忘、不可錯過的天文奇觀。雖然地球平均每18個月左右就會發生一次日全食，但在某個特定地點要等上360至410年才會發生一次。最近的一次日全食，將發生在2023年4月20日，而最佳的觀看位置就是在海上。

Ponant豪華郵輪將從印尼開往澳洲。取自Ponant網站

明年的日全食軌跡將從印度洋、澳洲 西北部海岸，經過數個東南亞的島嶼，這意味著最有利的觀賞位置將是在海上。這也是為何負責規劃旅程的Smithsonian旅行社與豪華郵輪 Ponant合作， 將提供一趟16天的觀賞日全食加自然生態之旅，旅程中將經過一些平日罕有人跡、世界上最偏遠的地區。

郵輪將從印尼出發，旅客於4月9日在峇里島登船，第一站到科摩多國家公園（Komodo National Park），參觀島上知名的科摩多巨蜥。在前往西澳大利亞荒原金伯利地區（Kimberley region）前，郵輪將先抵達東帝汶，然後航向印度洋，調整至能觀賞日全食的最佳位置。

旅程中將抵達平日罕有人跡的偏遠地區。取自Ponant網站

旅客將親歷一場3小時的天文秀，由NASA Goddard Space Flight Center的科學家Alex Young和澳裔美籍歷史學家Craig Benjamin解說，而其中最戲劇性的一分鐘，就是太陽完全被月亮遮蔽的瞬間。觀賞完日全食之後，郵輪將再返回澳洲西海岸，旅客於4月24日在布魯姆（Broome）上岸。

除了觀賞日全食，在這趟旅程中，遊客還可以親睹難得一見的野生動物，例如科摩多巨蜥（Komodo dragons）、大翅鯨（humpback whales），和飛翔於海上的各種海鳥；從沙灘到珊瑚礁，到瀑布峽谷等原始壯觀的自然景觀，以及親歷不同文化洗禮，特別是東帝汶首都帝利（Dili）的精緻的手工藝。

郵輪上的舒適用餐空間。取自Ponant網站

Ponant豪華郵 輪可搭載184名旅客，提供套房式艙房，並有SPA、兩家餐廳和壯觀的海底酒吧。不論是經驗豐富的天文迷或是新手觀星族，這都將是一趟難忘的旅程，旅費$20480起。完整資訊請見https://www.smithsonianjourneys.org/tours/solar-eclipse-cruise-bali-australias-kimberley/itinerary/