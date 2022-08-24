我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨與利率超級周期來了 分析師點名7投資主題贏家

穿艾成買的白紗 王瞳淚崩：永遠是你漂亮老婆

下個日全食在2023 這趟16天郵輪旅行可全程目睹

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
郵輪將航行至印度洋觀賞日全食。取自Ponant網站
郵輪將航行至印度洋觀賞日全食。取自Ponant網站

無論你是一名專業的天文學家，或只是一個業餘的觀星迷，觀看日全食都是一個讓人畢生難忘、不可錯過的天文奇觀。雖然地球平均每18個月左右就會發生一次日全食，但在某個特定地點要等上360至410年才會發生一次。最近的一次日全食，將發生在2023年4月20日，而最佳的觀看位置就是在海上。

Ponant豪華郵輪將從印尼開往澳洲。取自Ponant網站
Ponant豪華郵輪將從印尼開往澳洲。取自Ponant網站

明年的日全食軌跡將從印度洋、澳洲西北部海岸，經過數個東南亞的島嶼，這意味著最有利的觀賞位置將是在海上。這也是為何負責規劃旅程的Smithsonian旅行社與豪華郵輪Ponant合作， 將提供一趟16天的觀賞日全食加自然生態之旅，旅程中將經過一些平日罕有人跡、世界上最偏遠的地區。

郵輪將從印尼出發，旅客於4月9日在峇里島登船，第一站到科摩多國家公園（Komodo National Park），參觀島上知名的科摩多巨蜥。在前往西澳大利亞荒原金伯利地區（Kimberley region）前，郵輪將先抵達東帝汶，然後航向印度洋，調整至能觀賞日全食的最佳位置。

旅程中將抵達平日罕有人跡的偏遠地區。取自Ponant網站
旅程中將抵達平日罕有人跡的偏遠地區。取自Ponant網站

旅客將親歷一場3小時的天文秀，由NASA Goddard Space Flight Center的科學家Alex Young和澳裔美籍歷史學家Craig Benjamin解說，而其中最戲劇性的一分鐘，就是太陽完全被月亮遮蔽的瞬間。觀賞完日全食之後，郵輪將再返回澳洲西海岸，旅客於4月24日在布魯姆（Broome）上岸。

除了觀賞日全食，在這趟旅程中，遊客還可以親睹難得一見的野生動物，例如科摩多巨蜥（Komodo dragons）、大翅鯨（humpback whales），和飛翔於海上的各種海鳥；從沙灘到珊瑚礁，到瀑布峽谷等原始壯觀的自然景觀，以及親歷不同文化洗禮，特別是東帝汶首都帝利（Dili）的精緻的手工藝。

郵輪上的舒適用餐空間。取自Ponant網站
郵輪上的舒適用餐空間。取自Ponant網站

Ponant豪華郵輪可搭載184名旅客，提供套房式艙房，並有SPA、兩家餐廳和壯觀的海底酒吧。不論是經驗豐富的天文迷或是新手觀星族，這都將是一趟難忘的旅程，旅費$20480起。完整資訊請見https://www.smithsonianjourneys.org/tours/solar-eclipse-cruise-bali-australias-kimberley/itinerary/

郵輪 澳洲 華郵

上一則

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

延伸閱讀

港府研放寬郵輪旅遊限制 業界估3個月後才能復辦

港府研放寬郵輪旅遊限制 業界估3個月後才能復辦
新聞眼／能源政策錯誤 郵輪母港恐淪笑話

新聞眼／能源政策錯誤 郵輪母港恐淪笑話
鐵達尼號2.0！ 郵輪撞冰山 遊客手機全都錄

鐵達尼號2.0！ 郵輪撞冰山 遊客手機全都錄
挪威郵輪撞上冰山 乘客驚呼：鐵達尼號2.0

挪威郵輪撞上冰山 乘客驚呼：鐵達尼號2.0
鐵達尼號2.0 遊客用手機錄下郵輪撞冰山瞬間

鐵達尼號2.0 遊客用手機錄下郵輪撞冰山瞬間
找不到買家… 亞洲最大郵輪姊妹檔 航向報廢命運？

找不到買家… 亞洲最大郵輪姊妹檔 航向報廢命運？

熱門新聞

好市多 (Costco)應有盡有，是許多人喜愛購物的地方。周靜芝/攝影

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

2022-08-17 10:32
好市多開發許多自有品牌科克蘭 (Kirkland) 商品，受到消費者喜愛。Getty Images

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

2022-08-23 10:39
領取社安金也可以同時拿糧食券，只要收入沒有超過農業部訂定的上限即可。Getty Images

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

2022-08-19 10:08
冰河國家公園。取自National Park Service網站

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

2022-08-18 10:05
專家建議洗衣服時絕對不要做的5件事。Getty Images

消費者報告：這5件事 洗衣專家從來不做

2022-08-21 13:45
靠社會安全保險金過退休生活的人會發現，從2000年到2022年3月，政府每月寄給你的支票，購買力下降了40%。Getty Images

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

2022-08-16 10:45

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治