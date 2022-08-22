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買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

記者張聲肇／即時報導
買機票想省錢的話，可善用谷歌的「探索」（Explore tool）工具網頁。Getty Images
買機票想省錢的話，可善用谷歌的「探索」（Explore tool）工具網頁。Getty Images

出遊人多，美國的機票這個月就漲了18%，買機票想省錢的話，可參考谷歌的旅遊網站如Google Flights，還可設定「降價通知」，讓你搶便宜。

谷歌旅遊部門總經理霍爾敦（Richard Holden）教你幾個省錢購票妙招。首先，要善用谷歌的「探索」（Explore tool）工具網頁。你只要鍵入出發城市或機場及特定或彈性時間，如一整個月，接著選定全球某一目的地，就可找到最便宜的票價。

霍爾敦說，要買到便宜機票，最佳方法是，旅遊日期及地點都要有彈性。他說，多數人都運用這個工具找「赴某一地區最便宜機票，」例如，要去歐洲的話，很容易就找到哪個城市最符合成本效益，確定地點後就可擬定「該地區」旅遊計畫。

谷歌的旅遊網站還讓你設定「降價通知」，符合你的時段、轉機次數、普通倉或商務艙等要求的機票降價時，會特別通知你。這項服務唯一的「缺點」就是，各航空公司的定期航班定到多久以後，谷歌也只能幫你比價比到那時候。

另一項谷歌服務是價格圖表和價格變動圖表，你只要鍵入出發地與目的地，看這兩地間各時段的價格變化，很容易找出符合你荷包標準的「票價組合。」你還可以隨時改變時間與地點，觀察一下航班與價格的變化。

霍爾敦說，另一節費妙招就是「盡早訂票。」「我們追蹤價格資料，幫大家了解何時購票為宜。一般而言，離出發日期越近，票價越高，因為剩下的票不多，大家都已買好那班飛機的票，也畫好座位......當然，期間會有變數，這也是我們隨時在為你選購、找尋、追蹤的原因，不過，早點買票還是划算。」

谷歌為你尋找你要的航班時，有時候會建議，根據你的行程買不同航空公司的票，這就會買兩張或更多張機票。霍爾敦說，「通常我們找的航空公司會有結盟公司，因此可以一票到底。可是有時候，跟這家航空公司買一張票，跟那家買另一張，反而更便宜。」

「分別購票」雖然省了全程機票錢，霍爾敦提醒一點：行李托運可能會很費事。「搭兩家航空公司的不同班機，不見得兩家有行李聯運，安排行李托運可能不會很順利 .......這是很明顯的風險。」

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