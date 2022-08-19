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法式時尚甜點登上長榮航空 北美特定航線商務艙獨享

記者蘇璽文 / 台北報導
法國時尚甜點在長榮北美航線上也享用得到。長榮航空提供
法國時尚甜點在長榮北美航線上也享用得到。長榮航空提供

8月份起長榮航空與法國時尚品牌BLVCK合作，首款由內黑到外的「闇黑玫瑰巧克力冰淇淋」成為台灣出發至洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥皇璽桂冠艙航班8月快閃甜點，不必到名店排隊搶購，讓旅客在高空中也能享用美味冰品，留下難忘的飛行回憶。

來自法國黑魂時尚品牌BLVCK，以極簡黑作為品牌單一設計元素，創辦人設計師Julian O’hayon 2017年創立BLVCK，品牌以極簡的黑色系中性男女服飾、生活用品與皮件製品起家，近期更跨領域開發NFT、虛擬遊戲等商品，BLVCK超越顏色的界線，是一種生活態度，賦予「黑」新的溫度。

長榮航空與法國時尚品牌BLVCK合作，全台首款由內黑到外的「闇黑玫瑰巧克力冰淇淋...
長榮航空與法國時尚品牌BLVCK合作，全台首款由內黑到外的「闇黑玫瑰巧克力冰淇淋」登上長榮北美特定航線商務艙獨享。BLVCK提供

長榮航空機上餐飲一直以來著重使用在地食材，以世界各地特色連結國際與台灣，串連長榮航空的品牌精神並向全球旅客推廣台灣的風情。「BLVCK闇黑玫瑰巧克力冰淇淋」嚴選比利時與法國直送的頂級巧克力，拌入由台灣製天然竹炭粉製成黑色冰體，打造苦甜內斂的大人系風味。

冰淇淋全程製作自然無添加物，並與台灣小農合作，低脂不膩口，低負擔的頂級味蕾享受。而為了呼應BLVCK系列中的歌德玫瑰，不惜成本放上文華東方紛紛指名使用的「玫開四度」可食用有機玫瑰花。黑色霧面冰淇淋盒從設計到包裝都由法國設計，質感滿分，也象徵獨一無二的心意。

長榮航空表示，將繼續發掘更多美味的人氣餐點，帶上飛機與旅客共享，希望旅客透過航空的體驗了解更多國際品牌。

長榮航空台灣出發至洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥皇璽桂冠艙航班8月推出快閃甜點。長...
長榮航空台灣出發至洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥皇璽桂冠艙航班8月推出快閃甜點。長榮航空提供

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