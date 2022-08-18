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這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
冰河國家公園。取自National Park Service網站
冰河國家公園。取自National Park Service網站

搭火車去旅行，是不趕時間、喜歡慢節奏旅遊者的最愛。旅遊業者Vacations by Rail在今年規劃了一趟14天的火車旅遊，將經過美國西部主要的5座國家公園。

旅程將搭乘美國國鐵 (Amtrak) 的 Empire Builder 列車，從芝加哥聯合車站 (Union Station) 出發，列車上設有臥鋪與餐車。第一站停靠在冰河國家公園 (Glacier National Park)，旅客將有時間探索這座全球知名、景色壯觀的國家公園，在步道健行，瀏覽25條冰川、上百座湖泊與瀑布。一早還將搭乘骨董紅色露天巴士，沿著Going-to-the-Sun公路，穿越著名的美洲大陸分水嶺 (Continental Divide)。

黃石國家公園。取自National Park Service網站
黃石國家公園。取自National Park Service網站

行程接著安排前往黃石公園 (Yellowstone National Park)，遊客可一覽黃石最熱門的景點：黃石上、下瀑布 (Upper and Lower Falls)、海登谷地 (Hayden Valley)、老忠泉 (Old Faithful)、彩色鍋噴泉 (Fountain Paint Pots) 和黃石大峽谷 (Grand Canyon of Yellowstone)。

大堤頓國家公園。取自National Park Service網站
大堤頓國家公園。取自National Park Service網站

繼黃石公園之後，便走訪鄰近的大堤頓國家公園 (Grand Teton National Park) ，在蛇河上泛舟，一邊飽覽雄偉的大堤頓山脈，沿途還有機會看到野牛、駝鹿和麋鹿。

拱門國家公園。取自National Park Service網站
拱門國家公園。取自National Park Service網站
峽谷地國家公園。取自National Park Service網站
峽谷地國家公園。取自National Park Service網站

這趟旅行還包括前往猶他州的兩座國家公園—拱門與峽谷地國家公園 (Arches and Canyonlands National Parks)，遊客可親睹巨大壯觀的天然拱門、紅色岩石和美得不可思議的落日景觀。

14天的旅程中，包含12晚住宿 (其中4晚在Glacier Park Lodge 或 Grouse Mountain Lodge、2晚住宿在黃石公園內)、當地短程旅行、國家公園門票，和旅客升級至個人臥鋪車廂的全部餐點。

全團195人，旅費從$4195起，目前8月18日出發的還有少數名額，或是可以預訂2023年6月至8月的團。

詳細資訊可參考https://www.vacationsbyrail.com/tours/americas-great-national-parks

美國國鐵臥鋪車廂。取自Amtrk網站
美國國鐵臥鋪車廂。取自Amtrk網站

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