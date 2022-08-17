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好市多好逛好買…但這10種食物 專家勸你少碰

CNBC：中國需要台積電的程度 更甚台積電需要中國

這5個歐亞、南美城市其實沒那麼遠 紐約直飛睡一覺就到

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
塞爾維亞首都貝爾格萊德具有濃厚東歐風情。Getty Images
塞爾維亞首都貝爾格萊德具有濃厚東歐風情。Getty Images

紐約客身處交通四通八達的大蘋果，要出城旅遊不是甚麼困難的事，當多數人的搜尋目光多集中在墨西哥圖魯姆(Tulum) 和冰島雷克雅未克 (Reykjavík) 時，其實還有5個少為人注意的不錯選擇，可以列在旅遊清單上。

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甘迺迪機場飛往塞爾維亞首都貝爾格萊德

你當然可以規畫一個短天期旅行，前往熱門旅遊景點克羅埃西亞 (Croatia) 或蒙特內哥羅共和國 (Montenegro) — 但附近具有濃厚東歐風情、尚未被觀光客發現的塞爾維亞，也很值得一遊，何況從紐約搭乘塞爾維亞航空飛往首都貝爾格萊德(Belgrade)，航程只要8小時。

拜強勢美元之賜，讓美國觀光客可以在貝爾格萊德時尚購物區Knez Mihailova 盡情瞎拚，或是縱容自己住宿在時尚的Crowne Plaza、奢華的Square Nine Hotel，或是山城裡的高級渡假村Kopaonik’s Grand Hotel & Spa，這裡有建有滑雪道，可以像詹姆斯龐德般瀟灑競速。旅遊專家建議：留意餐廳菜單上的gibanica (當地一種撒上羊乳酪的傳統起士派) 和lepinje sa kajmakom (皮塔餅包裹著熱乳酪)。光是這兩樣美食，就值得立刻去訂機票了。

特拉維夫的時髦夜店吸引想要輕鬆度假的旅客。Getty Images
特拉維夫的時髦夜店吸引想要輕鬆度假的旅客。Getty Images

甘迺迪機場飛往以色列首都特拉維夫

特拉維夫(Tel Aviv)派對不斷的時髦夜店、不可思議的美食料理、神祕低調的酒吧、熱門新潮的旅館，加上另類的購物與藝術博覽會，在2021年湧入大量的觀光客。美麗的海灘和怡人的地中海型氣候，都吸引想要輕鬆度假的人。想要尋找刺激的遊客，同樣不乏去處，適合拍照打卡的健行路線、冬天上Hermon山滑雪、滑雪盆。最棒的是，達美航空有過夜航班，睡上一覺11小時就到目的地。

祕魯首都利馬對紐約客來說，不算太遙遠。Getty Images
祕魯首都利馬對紐約客來說，不算太遙遠。Getty Images

甘迺迪機場飛往祕魯首都利馬

國民美食檸檬汁醃生魚 (ceviche)、國酒皮斯科酸酒 (pisco)、茂密的亞馬遜雨林、古印加的雕刻藝術，以及被熱議與質疑的死藤水療法 (ayahuasca retreats，治療藥物成癮、抑鬱症、厭食、創傷症候群等心理疾病)，祕魯對紐約客來說，其實沒有那麼遙遠。當許多人將利馬(Lima)當作前往馬丘比丘的中繼站，這座熱鬧城市的美食之旅，值得一個長周末的逗留。幸運的是LATAM有過夜航班，在睡眠中飛越不同時區，對紐約客來說最好不過了。

遊客在船上欣賞奧斯陸城市風光。Getty Images
遊客在船上欣賞奧斯陸城市風光。Getty Images

甘迺迪機場飛往挪威首都奧斯陸

想親近大自然或是在看極光一眼嗎？搭挪威航空7小時即可抵達奧斯陸(Oslo)，每個現代設計藝術愛好者的夢幻之都，也是體驗斯堪地那維亞半島自然景觀的絕佳去處。不能錯過的還有從奧斯陸前往卑爾根的火車之旅，即使在夏季，觸目可見地面積雪與高山湖泊的冰山。或是投宿在山林中的地景飯店 (Juvet Landscape Hotel)，9個房間從天花板到地板都是落地窗，讓旅客完全融入戶外自然美景中。

多明尼加共和國的拉羅瑪納氣候宜人，充斥著優雅、奢華的旅館、度假村。Getty I...
多明尼加共和國的拉羅瑪納氣候宜人，充斥著優雅、奢華的旅館、度假村。Getty Images

甘迺迪機場飛往多明尼加共和國的拉羅瑪納

想迅速逃離漫長、嚴酷、黑暗、寒冷的紐約冬天嗎？搭乘捷藍航空4小時便到多明尼加共和國的拉羅瑪納(La Romana)，根據氣象預報，那裡2月的氣溫是華氏85度，天氣晴朗。歌手Bey and Jay、Drake和好萊塢巨星珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)，全都來自多明尼加。更別說那裡充斥著優雅、奢華的旅館、度假村，騎馬活動、搭船前往附近Catalina島、異國美食和白色沙灘了。

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