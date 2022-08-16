我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

佛州華裔法官照片被競選對手做成梗圖 引發歧視爭議

搭熱氣球飛越城市、山林 用另一種視角遊覽紐約

世界新聞網
從空中俯瞰「大蘋果」的綺麗風光，更令人感到刺激與震撼。(示意圖，Getty Images)
從空中俯瞰「大蘋果」的綺麗風光，更令人感到刺激與震撼。(示意圖，Getty Images)

對於到紐約旅遊的觀光客來說，沒有甚麼比從空中俯瞰「大蘋果」的綺麗風光，更令人感到刺激與震撼的了，除了可以來一趟直升機之旅外，近幾年搭乘熱氣球也越來越盛行，吸引無數遊客嘗鮮，在數百英尺上空鳥瞰美麗的山川湖泊、鬱鬱蔥蔥的樹林，以及不時竄出的野生動物。

搭乘熱氣球這項有趣的戶外活動，很適合舉辦生日趴、婚禮、周年紀念日等各種特殊的歡樂場合，許多觀光客第一眼就愛上熱氣球，以下是紐約幾家頗受好評的熱氣球體驗路線與特色。

Above All熱氣球。取自IG
Above All熱氣球。取自IG

‧Above All Balloon Rides：將旅遊體驗提升至新境界，包括觀賞天際線、禽鳥翱翔捕食，甚至可以看見糜鹿在樹林內奔跑；旅客還可選擇讓腎上腺素激發的橫越山丘或瀑布的套裝行程，業者也歡迎旅客參加熱氣球的繫留體驗。活動歷時三至四小時，可遠飄至五指湖附近的雪城(Syracuse)、沿著紐約中部前往卡澤諾維亞(Cazenovia)一帶。

Sunkiss熱氣球。取自IG
Sunkiss熱氣球。取自IG

‧Sunkiss Ballooning：因為可搭乘彩色熱氣球橫越紐約地標建築，成為紐約在地遊客的最愛，行程可瀏覽上州的田野、佛蒙特起伏的山林、薩拉托加(Saratoga)的溫泉以及喬治湖。

Fantasy熱氣球。取自IG
Fantasy熱氣球。取自IG

‧Fantasy Balloon Flights：橫越哈德遜河谷、奧蘭治縣 (Orange County)和卡茲奇(Lower Catskills)。經營熱氣球長達38年的業者能提供各種尺寸的熱氣球，最多可容納12名旅客，並接受客製化行程。

第一次搭乘熱氣球要注意的事項有：

．穿著舒適的休閒服、平底鞋

．活動時間多在日出或日落時分，記得戴太陽眼鏡

．確認健康狀況，業者提醒脖頸、臀部、背部可能會不舒服，有服用藥物的民眾在參加前最好先諮詢醫生意見。

．聽取行前簡報，確保安全才能享受樂趣。

熱氣球的活動時間從日出後開始，此時氣流最為穩定，業者通常安排了固定的時間供旅客搭乘，此外也有其他服務如熱氣球繫留體驗和熱氣球展示。以下為各家熱氣球公司出發地點與價格：

Above All Balloon Rides出發地點：Enders Road, Highland Forest, Jamesville Beach, and Cazenovia Area。價格：共乘每人$300，兩人獨享$800。

Sunkiss Ballooning出發地點：40 Media Drive, Queensbury。價格：每人從$275至$500，視選擇的行程而定。

Fantasy Balloon Flights出發地點：Middletown。價格：每人$210 或兩人同行$800。

觀光 上州 蘋果

上一則

逛好市多聽聲音秒買「這1物」 網友：鄰居恐氣瘋

下一則

氣炸鍋清潔費功夫 這些好用妙招學起來

延伸閱讀

魯西迪紐約遇刺 伊朗外交部否認涉案

魯西迪紐約遇刺 伊朗外交部否認涉案
通膨衝擊 阿拉斯加最嚴重 紐約「影響反而小」

通膨衝擊 阿拉斯加最嚴重 紐約「影響反而小」
紐約州長霍楚訪華埠 力挺小商家 允撥款改善社區安全

紐約州長霍楚訪華埠 力挺小商家 允撥款改善社區安全
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
于金山 17日線上對談華埠未來

于金山 17日線上對談華埠未來
紐約醫師被控性侵 疑獄中自殺亡

紐約醫師被控性侵 疑獄中自殺亡

熱門新聞

好市多近期打算針對幾項產品與營運策略做些調整，部分對消費者是利多，部分則未必。取自iStock

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

2022-08-09 10:18
目標百貨有部分商品售價比好市多、沃爾瑪便宜。Getty Images

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

2022-08-15 10:39
退休存款要有多少才夠用？隨著通貨膨脹、每月生活開銷、股市波動等因素，還有生活當中可能出現的各種狀況，都可能讓退休存款因此縮水。報系資料照片

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

2022-08-09 09:56
家有年長者，可以檢視今年有哪些省錢優惠可以提出申請。Getty Images

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

2022-08-08 10:05
準備退休的人了解將來面對什麼樣的稅率很重要。Getty Images

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

2022-08-12 10:07
即使通膨問題嚴重，但廉價一元商店的某些商品在購買前可以再想一下。Getty Images

一元店這10項商品 花再少錢都不值得

2022-08-10 09:55

超人氣

更多 >
張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增
洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄
敗光亡母遺產 窮到陪酒拍AV 日崩壞星2代閃婚2個月玩完

敗光亡母遺產 窮到陪酒拍AV 日崩壞星2代閃婚2個月玩完
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡