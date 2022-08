搭熱氣球飛越城市、山林 用另一種視角遊覽紐約

從空中俯瞰「大蘋果」的綺麗風光,更令人感到刺激與震撼。(示意圖,Getty Images)

對於到紐約旅遊的觀光 客來說,沒有甚麼比從空中俯瞰「大蘋果 」的綺麗風光,更令人感到刺激與震撼的了,除了可以來一趟直升機之旅外,近幾年搭乘熱氣球也越來越盛行,吸引無數遊客嘗鮮,在數百英尺上空鳥瞰美麗的山川湖泊、鬱鬱蔥蔥的樹林,以及不時竄出的野生動物。

搭乘熱氣球這項有趣的戶外活動,很適合舉辦生日趴、婚禮、周年紀念日等各種特殊的歡樂場合,許多觀光客第一眼就愛上熱氣球,以下是紐約幾家頗受好評的熱氣球體驗路線與特色。

‧Above All Balloon Rides:將旅遊體驗提升至新境界,包括觀賞天際線、禽鳥翱翔捕食,甚至可以看見糜鹿在樹林內奔跑;旅客還可選擇讓腎上腺素激發的橫越山丘或瀑布的套裝行程,業者也歡迎旅客參加熱氣球的繫留體驗。活動歷時三至四小時,可遠飄至五指湖附近的雪城(Syracuse)、沿著紐約中部前往卡澤諾維亞(Cazenovia)一帶。

‧Sunkiss Ballooning:因為可搭乘彩色熱氣球橫越紐約地標建築,成為紐約在地遊客的最愛,行程可瀏覽上州 的田野、佛蒙特起伏的山林、薩拉托加(Saratoga)的溫泉以及喬治湖。

‧Fantasy Balloon Flights:橫越哈德遜河谷、奧蘭治縣 (Orange County)和卡茲奇(Lower Catskills)。經營熱氣球長達38年的業者能提供各種尺寸的熱氣球,最多可容納12名旅客,並接受客製化行程。

第一次搭乘熱氣球要注意的事項有:

.穿著舒適的休閒服、平底鞋

.活動時間多在日出或日落時分,記得戴太陽眼鏡

.確認健康狀況,業者提醒脖頸、臀部、背部可能會不舒服,有服用藥物的民眾在參加前最好先諮詢醫生意見。

.聽取行前簡報,確保安全才能享受樂趣。

熱氣球的活動時間從日出後開始,此時氣流最為穩定,業者通常安排了固定的時間供旅客搭乘,此外也有其他服務如熱氣球繫留體驗和熱氣球展示。以下為各家熱氣球公司出發地點與價格:

Above All Balloon Rides出發地點:Enders Road, Highland Forest, Jamesville Beach, and Cazenovia Area。價格:共乘每人$300,兩人獨享$800。

Sunkiss Ballooning出發地點:40 Media Drive, Queensbury。價格:每人從$275至$500,視選擇的行程而定。

Fantasy Balloon Flights出發地點:Middletown。價格:每人$210 或兩人同行$800。