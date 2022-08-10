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美國內旅遊比出國貴 選對地方、買對保險很重要

記者張聲肇／即時報導
疫情過後，出遊的人越來越多，挑選目的地時，要仔細比一比對荷包的友善程度。Getty Images
疫情過後，出遊的人越來越多，挑選目的地時，要仔細比一比對荷包的友善程度。Getty Images

疫情過後，出遊的人越來越多，美國國內旅遊價格不低，出國反而便宜，挑選目的地時，除了考慮當地局勢，也要仔細比一比對荷包的友善程度。

根據方口（Sqauremouth）旅遊保險公司的研究，國內旅遊的平均價格比國際旅遊高500元。媒體報導和其他研究，也有同樣的結論。

像紐約這樣的「頂級」觀光地點，今年的飛機票價就飆到離譜，幾家航空公司到紐約的票價甚至漲了一倍。

賭城拉斯維加斯的旅館明裡不漲，卻暗地「增費」，例如，小吧檯甚至網路連線都收要收費，待上幾天，就會發現，比往年貴了。夏威夷的旅館費全美最高。

不過，「方口」研究也發現，美國國內旅遊的平均價格，和前幾年比起來，還是有減少，從2019年6000元，降到2020年5800元，今年為5300元。

「方口」旅遊資訊顯示，過去90天，到義大利的平均旅遊價格是5900元，墨西哥只有2868元，以色列2519元，法國4598元，菲律賓1737元，加拿大3046元，西班牙4387元，英國4331元，德國4294元。

墨西哥和菲律賓一直是美國人出遊的首選地，哥斯達黎加、土耳其和巴哈馬東南邊的凱科斯群島（Caicos，英屬）也是美國人有興趣的觀光地。另一美國人的「最愛｣希臘，卻不便宜，平均7600元。

省錢妙方包括避免租車昂貴的都市，如華盛頓州東部的斯波坎（ Spokane ）和波特蘭，挑選票價較不昂貴的機場，如羅德岱堡、好萊塢國際機場、內華達州的哈里瑞德國際機場。挑對訂票時機，也是省錢妙招。

出國則找文化豐厚、旅館不貴、餐廳很棒的城市，或找美金很值錢的地方。

2022年出遊還有一點須注意：買對保險。新冠疫情仍不穩定，出發前或旅遊期間染疫不是不可能，因此保險項目最好包括緊急醫療費、受疫情影響而打亂或取消航班等。

安全羽翼（SafetyWing）保險公司出國4周保費依年齡群，從40.04元（10-39歲）到137.76元（60-64歲）不等。保險內容包括醫療費最高25萬，自負額250元，航班打亂改期5000元，行李遺失3000元，政治動亂撤僑1萬元。

如果打算一年多次出遊，每次最多120天，可考慮購買HeyMondo旅遊保險，保費173元。

保險 疫情 旅館

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