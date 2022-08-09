改裝時尚貨櫃小屋 體驗河畔豪華露營趣味

紐約東河河畔出現一種獨特的住宿體驗，業者以舒適貨櫃屋，打造出豪華露營的趣味，還可坐擁曼哈頓天際線的無敵美景。取自NYC Clamping

頗受親子與年輕族群喜愛的豪華露營 (glampimg)，除了可在山林深處與海邊之外，濱水河岸也是另一個好去處。紐約的東河河畔，便出現一種獨特的住宿體驗，業者NYC Glamping以裝有冷氣、Wifi、衛浴設備的舒適貨櫃屋，打造出豪華露營的趣味，不但可擁有曼哈頓 天際線的無敵美景，還可免費欣賞露天汽車電影院 。

貨櫃屋內裝有冷氣、Wifi、衛浴設備，十分舒適。取自NYC Clamping網站

地點位於布魯克林綠點(Greenpoint) 臨近東河的岸邊，魅力水岸加上曼哈頓天際線 (可一覽大國大廈與克萊斯勒大樓)，還可獨享日落美景。住宿地點鄰近紐約電台發射站公園 (WNYC Transmitter Park) 和當地餐廳，還可造訪綠點這個近年迅速發展的迷人社區。

附近有露天電影院可免費觀賞。取自IG skyline drive-in

另一個令人期待的是，住宿地點就在綠點的露天汽車電影院 (Skyline Drive-In) 旁邊，住客可獲得免門票優惠。

在日趨流行的露營風潮中，這個具備一室一衛浴的現代設施，以及可在戶外閒坐、躺吊床、烤肉的空間，應該可以吸引想體驗不同露營滋味的人。更多資訊詳見https://www.nycglamping.com。