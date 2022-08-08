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汽油貴、機場亂 這11條路線加滿1桶油輕鬆上路

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Saugatuck是個位於密西根湖的小鎮，以酒莊和田園風光著稱。Getty Images
Saugatuck是個位於密西根湖的小鎮，以酒莊和田園風光著稱。Getty Images

1. 紐約到加拿大蒙特婁

單程距離：371英里 (約6小時)

只要帶上護照就可以輕鬆越過美加邊境，從揮汗如雨的高譚國到涼爽宜人的魁北克省。法國殖民時期留下的濃厚歐陸風情，文化融合的迷人魅力，有如來到另一片土地；對吃貨級的紐約客來說，幾家新開的、跨界料理餐廳也不會讓他們失望。

漫步在蒙特婁約一英里長的街道，欣賞兩旁設計精美、時尚與美感兼具的精品店與餐廳，四周林立著17-18世紀的歷史建築，讓人恍如置身歐洲。除了逛街購物用餐，斯堪地那維亞SPA的水療與按摩，也是忘記戶外豔陽、消磨時間的好去處。

2. 洛杉磯到丹麥村(索夫昂Solvang)

單程距離：129英里 (約2.5小時)

濃厚的丹麥風格建築，長期以來索夫昂一直以老舊但保存完好的風車、烘焙坊為特色，近期則有更多的餐廳、酒吧與商店湧入。想要在此停留一夜，有兩家可眺望鎮上的公園景觀的Airbnb民宿可供選擇。義式冰淇淋店、拉麵店和禮品店林立的街道，因為新開的乳酪店、花店和品酒空間的加入，顯得更加多樣化。

3. 芝加哥到密西根Saugatuck

單程距離：140英里 (約2.5小時)

Saugatuck是個位於密西根湖的小鎮，以酒莊和田園風光著稱，吸引許多自駕旅行者。這也是遠離喧囂繁忙都市，可以放鬆心情的好地方，不論是在Modales酒莊自在品酒，揚帆在號稱世界最美的25條海岸線，或品嘗當地的烤鮮蠔，┼體驗無可比擬的逍遙遊。

亞歷山卓鄰近華盛頓DC，獨具個性的魅力讓它逐漸受到關注。取自Visit Alex...
亞歷山卓鄰近華盛頓DC，獨具個性的魅力讓它逐漸受到關注。取自Visit Alexandria官網

4. 費城到維吉尼亞州亞歷山卓

單程距離：163英里 (約3小時)

亞歷山卓因鄰近華盛頓DC，過往少被注意到，但獨具個性的魅力讓它逐漸受到關注。這個依傍著波多馬克河的迷人城市，擁有200家餐廳、個性商店與博物館，沿河而設的公園，隨處都是打卡景點。離開時還可順遊附近喬治華盛頓的故居維農山莊(Mount Vernon)，度過悠閒好時光。

5. 德州達拉斯到奧克拉荷馬州特納 (Tunner) 瀑布

單程距離：129英里 (約2.5小時)

高77英尺的特納瀑布，是奧克拉荷馬州最高的瀑布，百年來都是當地頗受歡迎的景點，除了有個天然的游泳池可戲水外，瀑布公園內還有多條步道可以健走，大大小小的露營場地可供搭帳篷，如果不想住帳篷的話，園區裡也有許多小木屋可以住宿。這裡還有完善的wifi設施，戲水、划船、健行或賞鳥的照片，立馬可以上傳和朋友分享。

6. 德州休斯頓到路易斯安那州巴頓魯治 (Baton Rouge)

單程距離：269英里 (約4.5小時)

巴頓魯治是南方歷史最悠久的城市之一，充滿活力且令人難以忘懷，除了藍調節慶活動，法式甜甜圈及美式足球也讓人為之瘋狂。可以在路易斯安那購物城 (Mall of Louisiana) 血拼一天，隔天再到農夫市集體驗當地風土民情。造訪特色農場、紀念館和博物館，數百家餐廳可供品嘗，一次滿足豐富的歷史情懷與美食。

阿斯伯里帕克在珊迪颶風災後重建後，被譽為「美國最酷小鎮」之一。新建的新海濱棧道，...
阿斯伯里帕克在珊迪颶風災後重建後，被譽為「美國最酷小鎮」之一。新建的新海濱棧道，周圍環繞著物美價廉的住宿、購物、用餐環境。取自Asbury hotel官網

7. 華盛頓DC到紐澤西州阿斯伯里帕克 (Asbury Park)

單程距離：220英里 (約4.5小時)

阿斯伯里帕克曾因珊迪颶風遭受重創，災後重建後被知名旅遊雜誌BudgetTravel.com譽為「美國最酷小鎮」。新建的新海濱棧道，周圍環繞著物美價廉的購物、用餐環境，還可盡情飽覽「東海岸最美麗海灘之一」的無敵美景。小鎮也保留了兼具多樣與創造力的文化、好客的傳統，以及豐富的音樂環境。這裡的國慶煙火和生蠔節，是每年不容錯過的歡樂饗宴。

8. 邁阿密到西埃斯特基 (Siesta Key)

單程距離：220英里 (約4.5小時)

被稱為陽光之州的佛羅里達，除了一些世界知名的主題公園迪士尼世界、環球影城和海洋世界，海灘是最受歡迎的旅遊景點，。位於僻靜地點的小鎮，也非常值得一看。西埃斯特基的西耶斯塔海灘(Siesta Beach)、克瑞斯聖特海 (Crescent Beach) 和烏龜海灘 (Turtle Beach)，得天獨厚擁有澄藍海水、潔淨沙灘與茂密植物，洋溢熱帶風情。

9. 亞特蘭大到伯頓湖 (Lake Burton)

單程距離：109英里 (約2小時)

位於喬治亞州雷本縣東北的伯頓湖，是個占地2775英畝的水庫，湖岸線長達62英里。該湖雖由喬治亞電力/南方公司所擁有，但對公眾開放。清澈的湖水，環繞四周的是藍嶺山脈多樣性的生態系統。伯頓湖在2020年慶祝了百年紀念，這裡是愛好自然野趣者的天堂。

10. 亞利桑納州鳳凰城到加州棕櫚泉

單程距離：269英里 (約4.5小時)

棕櫚泉是座沙漠城市，氣候長年溫暖乾燥，是加州的著名的渡假勝地，以溫泉、棕櫚樹、沙漠風情與壯麗峽谷，吸引無數遊客到訪。這裡也是大型音樂藝術活動Coachella舉辦地點，到處可見度假飯店、高爾夫球場。到棕櫚泉不能錯過的景點有卡巴松恐龍園 (Cabazon Dinosaurs)、救贖山 (Salvation Mountain)、索爾頓湖 (Salton Lake)、棕櫚泉天空纜車 (Palm Springs Aerial Tramway)。

11. 波士頓到羅德島州守望山 (Watch Hill)

單程距離：99英里 (約2小時)

羅德島州是美國最小的州，除了有歷史、建築藝術愛好者喜愛的鍍金年代豪宅群之外，也是海灘愛好者的天堂。羅德島擁有40多個公共海灘，守望山海灘是夏季度假的經典之地，美國最古老的旋轉木馬也是位於此地的飛馬旋轉木馬。當然不能錯過的還有品嘗當地海鮮，不論是Andrea Seaside Restaurant或Olympia Tea Room，相信不會讓你失望。

羅德島州是美國最小的州，除了有歷史、建築藝術愛好者喜愛的鍍金年代豪宅群之外，也是...
羅德島州是美國最小的州，除了有歷史、建築藝術愛好者喜愛的鍍金年代豪宅群之外，也是海灘愛好者的天堂。取自Ocean House官網

棕櫚泉 奧克拉荷馬州 加州

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